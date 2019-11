Rosalía, junto a Cervantes, Picasso y Margarita Salas entre los "españoles geniales"

A José María Moya, de pequeño, le costaba "encontrar publicaciones infantiles en las que descubrir personajes españoles". Ahora es el director del Proyecto 1785, una iniciativa que quiere cambiar la opinión negativa que tiene España de sí misma, y por eso ha sido el principal responsable de la publicación de 17+85 españoles ¡Geniales! 102 personas extraordinarias que alcanzaron sus sueños. Su objetivo es "aportar referentes a los más pequeños", contando "la vida de españoles relevantes que les puedan seguir de inspiración para conseguir sus metas". Cuando él era niño, recuerda en el prólogo del libro, "casi todas las publicaciones infantiles contaban las historias de hombres y mujeres que habían nacido en otros países". Sin embargo, siempre echó en falta una cierta cercanía con aquellas personas, un nexo de unión que le permitiese identificarse más fácilmente con ellas y descubrir que los grandes logros no están reservados únicamente para algunos pocos elegidos. Por fortuna para él, ejemplos cercanos no faltan, y así ha podido confeccionar una lista de 51 hombres y 51 mujeres, de nacionalidad española, "que han hecho y siguen haciendo historia".

Rosalía, una española genial

La limitación de la lista a un total de 102 biografías —17+85— era de por sí un obstáculo a la hora de confeccionar el libro. Además, otro de los requisitos importantes, buscando preservar precisamente ese espíritu de cercanía, era que entre los nombres que pueblan las páginas se alternasen tanto personajes históricos como celebridades actuales. Al fin y al cabo, gente como Rafael Nadal, Alejandro Sanz o Carolina Marín han conseguido destacar a nivel global partiendo de los mismos lugares en los que puede crecer cualquier niño español hoy en día.

Por eso, el resultado final ha sido un gran popurrí que aglutina a "personajes de todos los tiempos": desde Isabel la Católica hasta Marc Márquez, pasando por Margarita Salas, Pablo Picasso, Miguel de Cervantes, Ona Carbonell o Penélope Cruz. Y teniendo en cuenta a los españoles actuales más internacionales, tampoco sorprende que una de las entradas del libro esté dedicada a Rosalía.

"Rosalía es la primera artista española en ganar el premio MTV Music Award, en concreto dos galardones, (...). Además, se convirtió en 2019 en la cantante española más escuchada en Spotify, con 14 millones de oyentes mensuales en todo el mundo", recoge el libro. La entrada, sin embargo, utiliza un lenguaje más cercano a los niños y explica, en primera persona, toda la trayectoria de la artista. "A los siete años, mi padre me animó a cantar en una comida familiar y lo hice con los ojos cerrados. Al abrirlos, vi que la gente lloraba y aplaudía", relata. "Entré en la Escuela Superior de Música de Cataluña a estudiar Cante Flamenco. Allí sólo se acepta un alumno de Cante Jondo al año. En 2014 fui yo".

Por último, termina con varios consejos y advertencias: "He alcanzado el éxito muy deprisa, no solo cantando, pero no me olvido de que solo soy alguien que hace música, que sigue viviendo con su familia y en su pueblo. Creo que el arte y la cultura no tienen fronteras, que la música no tiene dueño, ni raza ni territorio. Por eso me gusta mezclar, experimentar y arriesgar desde el respeto y la libertad. Y cuando no funcione, exijo mi derecho a equivocarme".