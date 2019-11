Tono, el exponente del humor blanco, ingenioso y encantador

Antonio de Lara, más conocido como Tono (1896-1978) es el miembro más desconocido de la que José López Rubio bautizaría como la otra Generación del 27, la integrada por humoristas que se formaron en torno a las revistas Buen Humor y Gutiérrez, vivieron el Hollywood dorado de la década de los treinta, pasaron la Guerra Civil y terminaron conformando el núcleo fundacional de La Codorniz. La editorial Renacimiento acaba de publicar Tono, un humorista de la vanguardia, firmado por Gema Fernández-Hoya, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo.

López Rubio lo definió como "un extraterrestre caído del cielo". Azcona diría: "Era una fiesta estar con él: ese tipo de personas que ves al otro lado de la Cibeles y teprecipitas sobre el tráfico para saludarlos". El poeta Manuel Alcántara lo consideró "un benévolo comisario Maigret del humor".

Tenía múltiples talentos. Fue dibujante, escritor de teatro, periodista y actor de doblaje. En París, fue pintor de vanguardia. Dibujaba unos chistes de líneas rectas que recuerdan al cubismo y a Juan Gris.

Tono revolucionó junto con su amigo Miguel Mihura el teatro humorístico y la comedia cinematográfica en la España de posguerra. También colaboró con Llovet y Jorge Llopis. Es el exponente del "nuevo humor": absurdo, blanco, elegante, vanguardias contra lugares comunes.

Este libro desmonta dos tópicos. Decían que era vago y, sin embargo, no paró de trabajar. Asimismo, desmiente la negrura del Madrid de posguerra: "Era un encanto".

Escribió muchos títulos de teatro, con unos títulos divertidísimos: Un bigote para dos; Los caballeros las prefieren castañas; ReebecO; Romeo Y Julieta Martínez; Cuando yo me llamaba Harry; Diálogos estúpidos; Ni pobre ni roco, sino todo lo contrario; ¡Qué bollo es vivir!; La verdad desnudita; Cinco mujeres nada menos; Guillermo Hotel; Federica de Bramante; Evda, Adán y Pepe....

Esta biografía rememora alguna de las anécdotas más simpáticas de Tono, como su encuentro con Einstein y cómo consiguió hacerse su amigo. Fue diciéndole: "Todo es relativo".

Era un hombre corpulento, con bigote de la época, y un día mientras comía en una taberna, unos ultras le confundieron con Girón y se pusieron a su disposición: "Ya os avisaré. Vosotros, tranquilos", les contestó.

También recoge algunos chistes:

- Me llamo Etelvina. ¿Y Ud.? – Yo, no.

"En mesilla de noche, pongo dos vasos, uno lleno y otro vacío. El lleno por si tengo sed, el vacío por si no".

"En Madrid rojo, dos castizos delante de taberna con callos y caviar. Uno le dice al otro - Yo he nacido en la calle de Leningrado, me he criado en el barrio de Korlikoff y vivo en la calle Odesa.

- ¡Qué chulo!"