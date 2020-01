Dos libros en defensa de los clásicos grecolatinos para lectores no especializados

La Radiotelevisión Suiza en lengua italiana encargó al profesor Piero Boitani resumir para un público no especializado a los grandes autores grecolatinos. Tuvo tanto éxito que trasladó esas ideas al papel en el libro Diez lecciones sobre los clásicos (Alianza Editorial). Proporciona al lector un recorrido desde la Ilíada y la Odisea hasta las Metamorfosis de Ovidio, pasando por los presocráticos o "la aparición del pensamiento", el nacimiento del teatro, de la historia, de la filosofía...

El autor insiste en que conservamos muy poco de esta época, por ejemplo, de Sófocles tan solo conservamos siete de sus más de 100 obras. Está ordenado por géneros literarios y cada capítulo son unas 25 páginas.

Es un buen resumen que se lee con interés, aunque le falta algo más de "literatura", de encanto. Es apto para toda clase de lectores.

Piero Boitani: Diez lecciones sobre los clásicos, Madrid, ed. Alianza Editorial, col. El Libro de Bolsillo, 2019, 301 págs, 10’92 euros. ISBN: 978-84-9181-614-0.

Otra propuesta interesante es Los griegos y nosotros. De cómo el desprecio por la Antigüedad destruye la educación (Fórcola), de Ricardo Moreno Castillo.

El autor denuncia la estupidez actual, los mitos de la nueva pedagogía de la supuesta mente "progresista". Moreno Castillo lo hace con mucho sentido común y una buena colección de citas bien elegidas.

Entre las ideas básicas que plantea encontramos:

- Negar la obsesiva admiración por las nuevas tecnologías; por enseñar sólo lo actual, lo rentable.

- Hay que enseñar conocimientos, no sólo habilidades.

- El saber es un valor en sí mismo, no sólo algo útil. El que no lo crea, que no sea profesor.

- Defensa de aprender contenidos, de la memoria.

- La nostalgia de algo mejor no es reaccionaria.

- En la enseñanza, defensa del esfuerzo, de la disciplina, de la autoridad.

- Hay que educar para la libertad, no en libertad.

- Sin la historia, seremos siempre niños.

- El que no sabe enseñar, se dedica a escribir manuales de pedagogía.

- Toda gran literatura supone siempre una visión del universo.

Asimismo, reúne citas preciosas:

Los clásicos siempre tienen algo que decirnos. (Italo Calvino)

Todos somos griegos. Nuestras leyes, nuestra literatura, nuestra religión, nuestras artes tienen su raíz en Grecia. (Shelley)

Todas las cosas hermosas pertenecen a la misma época. (Oscar Wilde).

Los niños a los que se les tolera que no se esfuercen, no aprenderán las letras, ni la música, ni el ejercicio corporal, ni lo que está más relacionado con la virtud: el respeto. (Aristóteles)

No puede haber una educación libre porque, si dejáis libre a un niño, no lo educareis. (Chesterton)