Los consejos de Stephen King para ser escritor

Mientras escribo reúne una serie de vívidos recuerdos de la adolescencia, de la universidad y de los años de lucha que llevaron a Stephen King a la culminación de su primera novela, Carrie. Este libro aporta al lector una amena y divertida perspectiva sobre la formación del escritor. King describe las herramientas básicas del oficio y expone sus opiniones personales sobre el secreto de la escritura. Acaba de salir reeditado en libro de bolsillo.

King (1947) es autor de bestsellers de misterio y ciencia-ficción, muchos de ellos llevados al cine y la televisión. En su haber, cuenta con más de 60 novelas y más de 300 millones de ejemplares vendidos. Algunos de sus títulos más exitosos son Carrie, El resplandor, It Cujo, Misery, La milla verde, La niebla o La torre oscura.

El autor es admirador de Poe o Lovecraft y ama el rock, el baseball y las motos Harley-Davidson. En Mientras escribo explica cómo su necesidad de escribir lo estimuló para recuperarse de su casi fatal accidente en el verano del año 2000.

Une dos géneros. Por un lado, es una autobiografía y, por otro, es un manual de escritura. Resulta muy atractivo para el lector al mostrarse claro, con sentido común y con píldoras de humor.

Anécdotas

King cuenta cómo una niñera cruel le preparó para las críticas. Bromea con que pertenece a la última promoción que aprendió a leer y escribir antes de la TV. Una generación que quiso cambiar el mundo y prefirió la teletienda, dice.

Confiesa que fue adicto al alcohol y las drogas, aunque avisa que no es necesario para escribir. Uno de los momento más emotivos es la narración de la muerte de su madre. Sobre su carrera literaria habla del origen de Carrie, su primer bestseller. Aboga por que el escritor necesita un apoyo, alguien que crea en ti. El éxito está en tener salud y una relación estable. (y a la inversa).

Consejos para ser escritor

King da una serie de consejos para ser escritor, partiendo de dos cosas básicas: leer mucho y escribir mucho –de 4 a 6 horas al día–. Cree que es importante omitir palabras innecesarias y, en la revisión, quitar un 10%, todo lo que no sea la historia.

Aconseja no hacer caso a los que te acusan de desperdiciar tu talento, no renunciar a las ideas, no tomarlo a la ligera y algo esencial: contar la verdad, no buscar lo rentable.

Mientras escribo regala al lector reflexiones sobre la literatura: "Entrar en un edificio muy grande, con muchas puertas".

STEPHEN KING: Mientras escribo, Barcelona, ed. Penguin Random House, col. De Bolsillo, 2019, 319 págs, 9’95 euros. ISBN: 978-84-9759-732-6.