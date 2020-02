La muerte del maestro Steiner

George Steiner ha muerto a los 90 años como deben morir los viejos sabios, cascarrabias

pero inspirador

El profesor de Cambridge y otras muchas universidades decía que su patria eran sus libros, pero no unos libros cualesquiera sino esos que están escritos al modo de los de Walt Whitman

Pero en realidad volaba su espíritu entre dos ciudades, Atenas y Jerusalén, la razón y la fe, Sócrates y Jehová. En su caso, hablar de "profesor" es demasiado reduccionista y simplista. Más bien era un maestro, alguien que era capaz de transmitir no solo conocimientos sino, sobre todo, amor por dicho saber.

Para mí, fue un maestro de la trascendencia y la esperanza. En Las gramáticas de la creación defiende que en la más fundamental estructura de la naturaleza humana, el lenguaje, reside la característica definitiva que nos hace humanos: la creatividad. Pero dicha creatividad, que implica la destrucción del statu quo así como la renovación de la tradición, es exigente y dura. El mismo Steiner lamentaba su falta de preparación científica para entender la "elegancia" de la demostración del teorema de Fermat y, por eso mismo, animaba a la gente de Letras a que hiciese el esfuerzo de aprender los rudimentos básicos de las matemáticas. Nada que no hubiese dicho ya, siempre omnipresente, Platón cuando puso como requisito para entrar en la Academia conocer la geometría.

En Antígonas. Una poética y una filosofía de la cultura hizo un magistral trabajo de erudición vital sobre la tragedia de Sófocles. Consideraba Steiner que su misión era describir qué sucede y cómo en una obra, su trayectoria a través de la época y sus lectores. No tanto juzgar y pontificar, mucho menos usar los textos como una mera excusa para hacer una oda de sí mismo, al estilo de Derrida.

Derrida dijo que toda la literatura, hasta la más grande, es un mero pretexto. ¡Al infierno con Derrida! Shakespeare no es un pretexto. Beckett no es un pretexto. No lo es Neruda, no lo es Lorca.