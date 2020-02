Terror y fantasmas en la Antigua Roma

La Roma de los senadores, emperadores, papás y grandes personajes ha sido novelada con asiduidad durante los últimos años, gozando del éxito y el interés del público. Sin embargo, la Roma "de andar por casa", la de esos ciudadanos anónimos que luchaban por hacerse oír entre leyes corruptas y que usaban con atino su picaresca para ganarse un mendrugo de pan, ha quedado relegada a un segundo plano. Con este planteamiento nace Oscura Roma (Esfera de los libros), del historiador Luis Manuel López Román (Madrid, 1982), una novela histórica que, además, contiene elementos sobrenaturales al más puro estilo Stephen King.

Ambientada en el año 67 a. C., está protagonizada por Marco Lemurio, "un hombre que aprendió a vivir en las sombras de la noche de Roma". Habituado a las calles de Subura, uno de los barrios más peligrosos, ha construido su modo de vida sobre los conocimientos heredados de su madre, una hechicera griega. Se mueve con soltura entre maldiciones y rituales, a veces cubiertos por un halo de teatralidad del pillo que lleva dentro, pero otras con más verdad de la que los límites de nuestra entendederas nos permiten comprender. "Es un personaje con dos niveles. Es un personaje pícaro, un vividor. Realmente es un hechicero pero usa sus conocimientos para estafar, para sobrevivir como puede. En este libro encontramos elementos de la tradición picaresca de nuestra literatura", explica el autor mientras paseamos por la ciudad romana de Complutum, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Luis Manuel López Román, autor de 'Oscura Roma'

Marco Lemurio deberá desentrañar un misterioso crimen en el que la víctima parece haber "muerto de miedo". "Esta novela nace de la fusión de mis dos grandes obsesiones. Desde niño, me fascinaba la literatura de terror y más tarde, cuando comencé a estudiar latín, me enamoré de la Antigua Roma. Se cruzaron ambos temas y se me encendió un chispazo en la cabeza. Así se me ocurrió crear una novela de terror ambientada en la Antigua Roma", nos explica.

Licenciado en Historia y Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, y especializado en magia en la Antigüedad, López Román propone al lector un paseo por las oscuras noches de una Roma en la que religión y hechicería se dan la mano, con personajes que cohabitan con brujas, hechiceros, asesinos, sicarios y sombras. "Es una Roma esotérica, pero una Roma que existía. Se practicaban rituales que se alejan de lo que entendemos como religión, pero que se parecen a cosas que se hacen hoy en día. La gente del día a día se acercaba más a la magia que a la religión. No hay esa diferencia entre el mundo mágico y la religión que entendemos ahora, no diferenciaban una práctica mágica de una religiosa".

Oscura Roma se apoya en conspiraciones e intrigas políticas reales. Por sus páginas desfilan grandes personajes de la época y la trama respeta los principales hechos históricos conocidos en ese periodo, una etapa en la que "ganase quien ganase, el pueblo siempre pierde. Aquella era la máxima que gobernaba la vida" de los ciudadanos. Además, nos adentra con rigor en las calles de Subura, las casas de los nobles en el Palatino, el Foro, el Circo Máximo, los templos de los dioses, las tabernas y los prostíbulos.

"Creo que a través de la literatura, y más si le añadimos elementos mágicos y sobrenaturales, podemos acercar al gran público la realidad histórica de la Roma republicana", apunta el autor, que algo sabe de tratar de captar la atención sobre la historia: es profesor de Secundaria.

Oscura Roma es el primer volumen del que se espera que se convierta en una saga. Ya se han comprado sus derechos para su adaptación audiovisual.

Luis Manuel López Román. Oscura Roma. Esfera de los libros, 2020. 296 páginas. 17 euros.