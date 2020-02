Peridis gana el Premio Primavera: "Llevamos la Guerra Civil en los genes"

El dibujante y escritor José María Pérez González, más conocido como Peridis, ha ganado el Premio Primavera de Novela, que concede la editorial Espasa, con su novela El corazón con que vivo, una historia que transcurre entre los años 36 y 41, pero que no va sobre "vencedores ni vencidos, sino sobre sufridores".

Peridis, visiblemente emocionado, explicó que la historia le llegó de una forma bastante curiosa. Mientras viajaba en tren, un pasajero se le acercó y le contó que eran del mismo pueblo. Comenzaron a hablar sobre las personas que tenían en común y se fijó en los gemelos con diamantes que llevaba ese espontáneo pasajero. "Entonces me dijo: 'En estos gemelos está la historia de la Guerra, de mi familia y de España'. Me acababa de dar una historia gratis", contó.

Fue una tragedia inmensa y no podemos hacernos una idea de lo que supuso para un pueblo que, de la noche a la mañana, quien fuera tu amigo se convirtiera en tu enemigo

"El problema era convertir esa historia y esos recuerdos en una novela. La dejé aparcada porque me provocaba mucho sufrimiento hablar sobre personas que conocía, sobre personas que habían sido mis médicos y que me salvaron la vida cuando tenía cuatro años", relató Peridis mientras contenía las lágrimas. "Esta no es una novela sobre la Guerra Civil sino sobre las personas que vivieron la Guerra Civil", insistió.

La historia, según adelantó la editorial, transcurre en el pueblo de Paredes Rubias. Esperanza se encuentra con Lucas, un joven recién licenciado en Medicina, y ambos creen tener todo el futuro por delante. La Guerra irrumpe violentamente en el pueblo. Las familias de los dos jóvenes están en bandos enfrentados. Además, Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. "Fue una tragedia inmensa y no podemos hacernos una idea de lo que supuso para un pueblo que, de la noche a la mañana, quien fuera tu amigo se convirtiera en tu enemigo. La gran preocupación de los protagonistas era cómo iban a vivir entre ellos una vez acabara eso".

"Los que sobrevivimos a la posguerra tenemos recuerdos de aquella España. Son recuerdos de familia. A mi padre le pilló la guerra en el pueblo de montaña donde transcurre la novela. Es uno de esos pueblos perdidos a 2.200 metros de altura en el límite entre Palencia y Cantabria", recordó. "Para la novela, parientes míos y los hijos de los protagonistas se ofrecieron a darme documentación, fotografías y contarme las historias. Los niños que nacimos en los años 30 somos hijos de la Guerra".

Una herida abierta

Peridis, Premio Nacional de Restauración en 2019, cree que "la herida de la Guerra Civil sigue abierta y seguirá mucho tiempo así". "Los agravios y las ofensas pasan de generación en generación. Tenemos la Guerra Civil en los genes, es lo peor que nos pudo pasar como país". Sin embargo, insistió en que su novela es "esperanzadora" porque "se ve la generosidad y la humanidad extraordinaria que había en las personas". "Está escrita sobre todo para los jóvenes a los que la guerra les suena a cosa de indios", indicó.

El jurado, presidido por Carme Riera, destacó "que se trata de una novela escrita partir de un drama familiar que representa la gran tragedia que supuso la Guerra Civil y que apuesta por el inmenso valor de la reconciliación".

Peridis ha publicado diversos libros sobre humor, sátira política y divulgación de arte como La luz y el misterio de las catedrales (2012) o Hasta una ruina puede ser una esperanza (2017). En 2014 obtuvo el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio con Esperando al rey. En 2016 publicó La maldición de la reina Leonor y en 2018 culminó su trilogía de la Reconquista con La reina sin reino.