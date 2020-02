Puigdemont publicará en abril el libro 'Me explico. De la investidura al exilio'

El descaro de Carles Puigdemont parece no tener límite. La editorial Plaza y Janés, sello de Penguim Random House, ha informado este jueves de que el próximo 2 de abril publicará Me explico. De la investidura al exilio, firmado por el expresidente de la Generalidad de Cataluña.

"Lo más sencillo y cómodo habría sido no escribir este libro. Durante bastante tiempo he barajado la posibilidad de guardarlo en un cajón cuya llave heredasen generaciones futuras. Si he decidido publicarlo es porque he creído que su contenido podría ser útil no solo para entender mejor el pasado y el presente, sino, especialmente, para prepararnos para el futuro", escribe Puigdemont, según el comunicado ofrecido por la editorial.

"No es un relato blanco, ni conformista ni falto de autocrítica. Es un relato narrado en algunos momentos de viva voz, como una narración casi en directo. Finalmente, estas páginas que leeréis, si tenéis la bondad de hacerlo, piden unas dosis de indulgencia y generosidad, puesto que, pese a la honestidad y al sacrificio incuestionable de todos, en algunos pasajes de esta historia no quedamos bien. Yo tampoco, por supuesto", añade.

Puigdemont tiene previsto seguir rentabilizando el golpe de Estado en Cataluña con un segundo volumen, aún sin fecha de publicación, que se titulará Me explico. La reconstrucción del retorno.

La hagiografía del fugado Puigdemont

No en vano, resulta muy llamativo el extracto de la biografía del fugado golpista que publica la editorial, en el que asegura que "el president Puigdemont, ante la ola de represión política, se vio obligado a exiliarse a Bélgica". Asimismo, no hace ninguna referencia al golpe de Estado, sino que indica que, "durante su mandato, se celebró el primer referéndum sobre la independencia de Cataluña y se aprobó en el Parlament una declaración por la que se constituía la República catalana".

Plaza y Janés añade que, en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, "encabezó la candidatura de Junts per Catalunya, que obtuvo el mayor porcentaje de votos del bloque independentista, pero los tribunales españoles le negaron el derecho a ser investido".