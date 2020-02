'El tiempo heredado', la historia de las extraordinarias actrices de la familia Caba y Alba

El actor Emilio Gutiérrez Caba ha recogido en el libro El tiempo heredado (Aguilar) la historia de las mujeres de su familia: "Frágiles, menudas, intangibles, expuestas a la crítica del tiempo" y que "llenaron escenarios y pantallas de cine y televisión, descubrieron el teatro a muchas generaciones, vivieron y murieron por él".

"Desde la distancia, desde la relativa traición de la memoria, evoco su historia y su paso por la vida, su época y la de este país tan amado y tan dolido; la de su teatro y su cine. Todo lo que he podido recordar y saber de aquellas mujeres, de aquellas admirables actrices que me enseñaron a querer este mundo, a tratar de entenderlo, está en estas páginas. Es emocionante que sea mi familia, es emocionante poder escribir de ellas a las que tanto debo. Es lo que el tiempo me ha dejado", escribe Emilio Gutiérrez Caba.

La estirpe es tan importante que hubiera sido útil que el autor hubiera incluido un árbol genealógico. Son seis generaciones de actores y actrices maravillosas, que arranca con el patriarca, Pascual Alba (Navajas, Castellón, 1843-95), dramaturgo y actor. Sus dos hijas actuaron en el estreno La verbena de la Paloma (1894): Leocadia Alba (1866-1952), que actuó en Los intereses creados, La señorita de Trevélez, Puebla de las mujeres o El genio alegre, una película acabada después de la Guerra; e Irene Alba (1873-1930), que se casó con Manuel Caba y actuó en Los caciques o La venganza de don Mendo.

Irene Alba es la madre de Irene (1899- 1957) y Julia Caba Alba (1912-88), extraordinarias actrices cómicas. La siguiente generación es la del propio autor: Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Caba. La última en sumarse a la estirpe es Irene Escolar.

En este libro, Emilio recoge los recuerdos de su familia, que salpica con una infinidad de anécdotas teatrales y en el que reivindica el papel de los llamados "secundarios".

Emilio Gutiérrez Caba. El tiempo heredado. Madrid, ed. Aguilar, 2019, 414 págs, 18’90 euros. ISBN: 978-84-03-51873-5