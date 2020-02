Llega a España la novela que conmovió a Irlanda

Llega a España Tú te lo has buscado (La Esfera de los Libros), la novela de Louise O´Neill que se convirtió en el libro más vendido y comentado en Irlanda en 2015. Su publicación abrió un debate en los medios de comunicación y en la sociedad acerca del consentimiento sexual. "Da igual que publique un nuevo libro, lectores y periodistas siempre quieren hablar de Tú te lo has buscado", bromea la autora. La novela ha sido traducida a quince idiomas y se han vendido sus derechos para una serie de televisión. Fue reconocida con el Michael L. Printz Honor Book por la American Library Association y fue nombrado mejor libro por el School Library Journal, la New York Public Library y los Irish Book Awards 2015, entre otros. Asimismo, ya se ha estrenado en Irlanda su versión teatral. "He recibido cientos de email y de cartas de hombres y mujeres diciéndome que la novela les ha conmovido, que ha tenido un gran impacto sobre ellos".

El libro está protagonizado por Emma, una joven de 18 años, guapa, popular y desinhibida que se aleja del concepto de "mejor amiga" que cualquier adolescente puede tener. Vive en un tranquilo pueblo de Irlanda. Una noche, acude a una fiesta y despierta inconsciente en el porche de su casa. Está desorientada y apenas recuerda qué había pasado. A partir de ahí, todos sus compañeros la miran de una forma distinta y cuchichean a su paso. Han visto las fotos que se han publicado en Facebook de esa noche. A medida que las imágenes se vuelven virales, se inicia una investigación y su entorno se involucra de lleno. El pueblo se divide en dos bandos: a favor y en contra.

"Es importante que el lector note que Emma no es un personaje que gusta. Es una persona egocéntrica, egoísta, no siempre agradable con sus amigos. Quería hacer desaparecer la idea de la víctima perfecta porque no existe", asegura la escritora a Libertad Digital. El germen de esta novela es un hecho real, sucedido en EEUU. "Se juzgaba a varios jugadores del equipo local de fútbol por haber abusado de una chica que había bebido tanto que se había desmayado. Recuerdo que en la CNN, aquel día la noticia fue lo duro que era ver cómo se rompían los futuros tan prometedores de esos tres jóvenes", desvela O´Neill.

La irlandesa insiste en que este libro no es "una guerra de sexos" y se ha esforzado especialmente en cuidar el tono para no perpetuar estereotipos. Consideraba importante "que hubiera personajes masculinos, como el mejor amigo de Emma o su hermano que también debatieran sobre lo que le había pasado esa noche en la fiesta a la chica". "No creo que tenga que ver con el sexo, sino con la persona", dice.

Las redes sociales

La escritora y periodista irlandesa considera que las redes sociales pueden ser unas grandes aliadas para los más jóvenes, según quien las maneje. "Si la persona es cruel puede hacer muchísimo daño a través de las redes".

"Considero que las redes sociales y los grupos de WhatsApp han aumentado la presión sobre los jóvenes por aparentar. Tengo mucha empatía por los chicos jóvenes porque sufren una gran presión. Siempre se habla de cómo debe ser el hombre, cómo se tiene que comportar, cómo debe hablar sobre las chicas. Es difícil manejar esa presión a esas edades".

O´Neill considera bastante positivo que se haya instalado un debate en la sociedad en los últimos años sobre qué es el consentimiento en el sexo, al igual que cree imprescindible hablar de estos asuntos con los jóvenes: "Creo que es crucial la educación. Muchos padres se sienten incómodos al hablar de sexo con sus hijos y se echan atrás cuando se propone que haya una educación sexual completa. Creo que los jóvenes, si no tienen esa información por parte de los padres y de los colegios, van a buscarla a otro sitio. ¿Dónde será? En el porno. Creo que, por una parte, los padres tienen que hablar sobre el tema de una manera abierta y, por otra parte, me parece esencial que se implemente un programa de educación sexual en los colegios, sea cual sea la tendencia religiosa".

Louise O´Neill. Tú te lo has buscado. Esfera de los libros, 2020. 320 páginas.