Xavier Pericay: "La altivez de Arrimadas me recordó fatalmente a Rivera, incluso peor"

El exdiputado balear de Cs y fundador del partido, Xavier Pericay, visitó Es la mañana de Federico de esRadio para presentar su libro ¡Vamos? (Sloper, 2020), en el que narra su trayectoria en el partido naranja.

Pericay reconoció que, a lo largo de su vida política, ha cometido muchos errores, y que lo curioso en Cs "es que el error es algo no reconocible, no admisible". "Las opiniones críticas, como las de Francesc de Carreras o Arcadi Espada –fundadores del partido–, siempre eran tenidas por ajenas, como si ellos no hubieran firmado aquel primer manifiesto".

El exlíder de Cs en Baleares señaló cómo, en un momento determinado, son apartadas todas aquellas opiniones que no corroboren el discurso de Albert Rivera, apartando cualquier tipo de debate: "La dimisión le honra y no es habitual que un político dimita, pero claro, aquí hay un problema que es pensar en el presente y en el futuro. Es decir, este partido no ha abierto ningún debate sobre su fracaso".

Pericay señaló que en Cs está, por un lado, "la estructura del partido, muy centralizada, muy cesarista" y, por otro, "un grupo reducido que le aplaude". En este sentido, echó de menos "mecanismos de contrapeso" que tienen otros partidos "que no tiene el nuestro".

Sobre las primarias que enfrentarán a Inés Arrimadas con Francisco Igea, Pericay ha señalado que "desde el día en que Igea decidió presentarse en las primarias de Castilla y León, en un acto de desacato del partido, porque la candidata era Silvia Clemente, lo que hacía realmente era desafiar a la dirección del partido".

Comentando la tensa conversación que Arrimadas e Igea tuvieron delante de las cámaras, Pericay ha dicho que "la altivez de Inés me recordó fatalmente a Albert, incluso peor. Entre compañeros de partido, sabiendo que tienes las cámaras delante y todo… Me pareció una actitud muy impropia".

Además, Pericay ha reconocido que la aparición de Vox quitó a Cs "una bandera que era fundamental. Igual la compartimos, pero la bandera de la defensa de la unión, de la igualdad, de plantar cara al nacionalismo, Vox la tiene, es indiscutible". Sobre el acercamiento a la derecha de Cs, Pericay ha recordado que la formación nació con una apuesta "por plantar cara al nacionalismo y hacerlo desde el eje transversal" y "pidiendo que el electorado, en este caso, catalán, volviera a la realidad. Somos un partido de resultados, de evaluación de hechos y, me atrevo a decir, de verdades. Y eso es algo, con todo el respeto a los otros partidos políticos, poco habitual. Y por eso se nos valoraba". "Esa credibilidad la hemos perdido", remató.