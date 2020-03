Cómo sobrevivir al ataque de un cocodrilo, un tiburón o un payaso asesino

Dicen sus autores que, ante todo, la clave para la supervivencia es no dejarse llevar por el pánico. Pues bien, sinceramente, tener ante ti una selección (que parece no acabar) de situaciones en las que te juegas la vida, no ayuda. ¿Mantener la calma? Más bien este libro provoca ansiedad, pero todo sea por tener un plan en caso de que algo más que el pellejo esté en juego.

Joshua Piven y David Borgenicht publican En el peor de los casos (Cúpula), un manual de supervivencia tragicómico para salir adelante en situaciones límite que se ha convertido en bestseller del New York Times. Los autores, tras entrevistarse con expertos de distintos ámbitos (militares, médicos, ingenieros, especialistas de escenas de riesgo...) ofrecen consejos e instrucciones para situaciones tan dispares como el ataque de abejas asesinas, la urgente necesidad de realizar una traqueotomía o el acoso de un dron. Dicen los autores que "por muchos avances que se hayan logrado en los campos de la tecnología, la medicina y la conciencia mundial (...) el peligro sigue acechando a la vuelta de la esquina".

Indiana Jones, luchando en las arenas movedizas. | Youtube

"Queremos que sepas qué hacer si el piloto del avión se desmaya, si el tren se descarrila o si te hundes en arenas movedizas. Queremos que sepas qué hacer si te ataca un cocodrilo, te embiste un toro, o si un payaso te parece más peligroso que gracioso", dicen Piven y Borgenicht en la introducción. Ante cualquiera de estas escenas, lo primero es mantener la calma y después confiar en nosotros mismos: tras leer este manual, "en algún lugar escondido de tu cerebro sabrás qué tienes que hacer".

Situaciones muy cinematográficas

En tono simpático y con ilustraciones, nos ponen sobre aviso de situaciones desagradables como un berrinche infantil en un viaje, una manifestación inesperada o una emergencia durante un vuelo. Algunos de los supuestos nos recuerdan a películas de catástrofes de Hollywood, como la que supuso el debut de Elsa Pataky en la industria estadounidense, Serpientes en el avión: "Levanta los pies. Las serpientes necesitan objetos calientes para regular su temperatura corporal".

Elsa Pataky en 'Serpientes en el avión'

O Buried, con Ryan Reynolds. En caso de estar enterrado vivo "haz respiraciones profundas y aguanta el aire tanto tiempo como te sea posible exhalar". Luego habría que protegerse la cara para que la tierra no nos ahogara y golpear el ataúd para salir a la superficie.

Ryan Reynolds en 'Buried'. | Youtube

Fuera de la parte más divertida, a lo largo de siete capítulos encontramos situaciones reales como accidentes de trafico, terremotos o incendio, así como peligros de nuestra era como un ataque terrorista, el secuestro de un avión o un tiroteo.

Dientes y garras

Las amenazas vivas tienen muchos aspectos: abejas, cocodrilos, tiburones, pumas u osos. "Si te encuentras frente a él, no te agaches ni le amenaces. No apartes la mirada del oso".

'El desafío', con Anthony Hopkins y Alec Baldwin

Después de repasar todos los momentos en los que es fácil morir y aprender alguna que otra a la que sacar partido, me quedo con mi apartado preferido: cómo identificar a un payaso asesino: "Nunca te metas en un vehículo o en un alcantarillado con un payaso. Los payasos de verdad proporcionan diversión, no transporte ni educación subterránea".

Joshua Piven y David Borgenicht. En el peor de los casos. Traducción de María Fresquet. Libros Cúpula, 2020. Rústica sin solapas. 328 páginas. PVP c/IVA: 18,95 €