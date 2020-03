El paralelismo anunciado por García Márquez: "Los síntomas del amor se confunden con los de la enfermedad"

El escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó en 1985 El amor en los tiempos del cólera, cuando tenía 57 años. Es una novela dedicada al verdadero amor y su título responde a ese contraste entre la vida y la enfermedad, pero también jugando con un paralelismo: "Los síntomas del amor se confunden con los de la enfermedad". Es una fuerza fatal, irresistible.

Cuenta la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más de sesenta años. Algunos expertos apuntan a que el autor se basó en la historia de sus propios padres, pero también hay una influencia en la literatura popular posromántica: novelitas, poemas, modelos de cartas, valsecitos...

García Márquez se divierte contando una historia de amor cursi, clásica, popular, escrita con mucho sentido del humor y tan bien como siempre.

Tiene frases míticas:

"Está bien, me caso con usted si me promete que no me hará comer berenjenas".

"Qué espía ni qué carajo. Yo no soy más que un pobre enamorado".

"Poco a poco fue idealizándola, atribuyéndole virtudes improbables, sentimientos imaginarios".

"El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados".

"Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinta de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas…".

"Lo único que me duele de morir es que no sea de amor".

"Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral, si contribuye a perpetuar el amor".

"En el curso de los años, llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo: nada en este mundo era más difícil que el amor".

"Y, ¿hasta cuándo cree Ud. que podemos seguir en este ir y venir del carajo? –le preguntó ella. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches– Toda la vida –dijo–".

Gabriel García Márquez: El amor en los tiempos del cólera (1985), 496 págs, 9’45 euros.