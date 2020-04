Las mariposas azules de Los Beatles

"Los amores adolescentes son como las mariposas azules". Esas mariposas, y no solo azules, plagan el libro Los Beatles y ellas, de José María Plaza. Son la metáfora de las mujeres que sobrevolaron muchos de los momentos cruciales de la banda británica. Escarceos de juventud, apoyos incondicionales y rupturas complicadas que sobreviven a la división del mítico grupo y que son indisolubles a su música. José María Plaza propone al lector acercarse al universo de los cuatro de Liverpool, coincidiendo con el 50 aniversario de su disolución, desde la perspectiva de las mujeres que vivieron, influyeron e inspiraron a los miembros de la banda británica.

Ilustración de Marta Ponce

En esta galería de retratos femeninos aparecen Mary McCartney, madre de Paul; Astrid Kirchherr, inspiradora del peinado Beatles; Jane Asher, la eterna prometida de Paul; Iris Caldwell, novia de George y Paul; Mona Best, representante ocasional del grupo o Yoko Ono, la eterna señalada.

A priori, parece una óptica rosa propia del papel couche, pero estas historias están hilvanadas a la carrera profesional de Los Beatles y a su evolución como músicos. Cuidadosamente ilustrado, comienza por el momento en el que se cruzaron en un mismo punto los cuatro caminos y se adentra, con anécdotas y un tono entretenido, por sus primeros pasos y éxitos, la beatlemanía, los primeros distanciamientos o el mítico concierto en el Shea Stadium de Nueva York en 1965, el mayor de su historia. Termina con el anuncio de su separación, el 10 abril del 70, hace ya medio siglo.

Las musas aparecieron en el entorno del grupo como caracoles tras un día de lluvia. Es necesario conocer, por ejemplo, a la joven pelirroja Jane Asher, una periodista de la BBC que cayó rendida ante Paul después de que éste le recitase de memoria pasajes de Los Cuentos de Canterbury. Es la chica que inspiró más canciones firmadas por Lennon - McCartney, como "All my loving", "And I love Her" y "She´s a woman".

Precisamente, en un viaje de la pareja al Algarbe portugués nació "Yesterday", un tema "que llegó del aire, no se parecía en nada a lo que habían hecho Los Beatles hasta entonces" y que despertó las mofas del resto. "Sus compañeros se burlaron de la nueva composición y la desecharon", recuerda Plaza. "Es sorprendente que la canción más famosa de Los Beatles no esté interpretada por Los Beatles ni figure en ninguno de sus álbumes de estudio", apunta el autor.

Los Beatles eran tan rentables que las ofertas para diversificar el negocio les llovían y se atrevieron a lanzarse al cine con una película dirigida por Richard Lester. En ese rodaje participó Pattie Boyd, una modelo veinteañera que sería la futura mujer de George Harrison. "Cuando les pedí un autógrafo, fue el único que me puso unos corazones debajo. Creía que podían significar algo", contó ella según recuerda este libro. Esos garabatos dieron resultado y unas semanas después, ya estaban saliendo.

La época de mayor esplendor, el salto a América y la semana que metieron 12 temas en el Top 100 de la lista de los Billboard vinieron rodados. Sus seguidores se movían entre la fascinación y la obsesión. Tenían hasta un peinado oficial que todos copiaban. ¿A quién se lo debemos? Pues a Astrid Kirchherr, una fotógrafa moderna existencialista que en los 60 propuso a la banda una sesión en el parque de atracciones Hamburger Dom. Con Stuart Sutcliffe, el quinto Beatles, saltó del plano profesional al personal y vivieron un tiempo juntos. Kirchherr convenció a Sutcliffe para que se cortase el pelo como ella y se distanciase de ""su imagen teddy-boy". El resultado entusiasmó a todos y lo copiaron.

Yoko, ¿la mala?

Ilustración de Marta Ponce

Plaza divide la historia de Los Beatles en tres periodos, el último de ellos arranca con el encuentro entre John Lennon y Yoko Ono. "No fue la causante directa" de la separación, sostiene el autor, aunque "sí la sombra de Lennon, quien se dejó abducir voluntariamente por su nueva compañera de música, de arte, de vida y de alma". "Todo lo que Yoko hacía artísticamente tenía una mezcla de desafío y provocación, algo que atrajo enseguida a John, quien la consideraba una verdadera artista y admiraba su aparente invulnerabilidad". Por ella, Lennon rompió una regla no escrita del grupo: que las novias/esposas/amantes no entrasen en los estudios de grabación. A partir de ahí, todos empezaron a invitarlas. Por ejemplo, Francie Schwartz , guionista y amante de Paul, participó en los coros del tema "Revolution1".

Los Beatles, durante una sesión de grabación.

En el mítico concierto en la azotea del edificio de Apple, el último de la banda, se tocó "Get back", un tema que McCartney compuso e su granja de Escocia. "Su madre Mary McCartney y el recuerdo de esos años de infancia en los que estuvo con ella, fueron los que originaron el tema, aunque en su momento no fue consciente", recuerda Plaza.

Además de esta cadena de anécdotas, el libro cuenta con veintiún retratos realizados por Marta Ponce y abundantes ilustraciones de sus historia, de su época, y una discografía dibujada y comentada.

José María Plaza. Los Beatles y ellas. Ilustraciones de Marta Ponce. Mueve tu lengua, 2020. 228 págs. 22 euros.