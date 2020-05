'El enigma de la habitación 622', la nueva novela de Joël Dicker

Alfaguara publicará el próximo 3 de junio El enigma de la habitación 622, el nuevo libro del escritor suizo Joël Dicker (1985), el fenómeno editorial de los últimos años con más de 9 millones de lectores en todo el mundo, traducido en 42 países. Dicker es ganador del Premio Goncourt des Lycéens, del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, del Premio Lire, del Premio Qué Leer y del Premio San Clemente.

El autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert cambia de escenarios y sitúa la acción en su país natal para narrar una investigación policial en la que se mezclan un triángulo amoroso y juegos de poder, traiciones y envidias en una Suiza no tan tranquila.

¿Qué sucedió en la habitación 622 del Palace de Verbier? Es la gran pregunta sobre la que al autor construye este thriller en el que el propio Dicker se introduce en la historia como uno de los protagonistas.

"El enigma de la habitación 622 es una novela muy especial para mí: sin duda la más personal, y tal vez la más ambiciosa. Es una novela policiaca, pero también un homenaje a mi editor, Bernard de Fallois. También es la primera vez que la historia transcurre en Suiza, más concretamente en Ginebra, donde vivo. No es fácil trasladar a la ficción el lugar de tu realidad cotidiana. Todos estos elementos hacen que esta novela tenga para mí una resonancia particular y que espere su publicación con muchos nervios, como si se tratara de mi primer libro", adelanta Joël Dicker.

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, a principios del verano, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para pasar allí sus vacaciones y recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando aquel viejo crimen y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.