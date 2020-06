Los pecados y contradicciones de Dickens en cuestiones de amor

Andrés Amorós conmemora el 150 aniversario de la muerte de Charles Dickens (1812-1870) en Es la mañana de Federico, de esRadio. Lo hace recomendando el libro Dickens enamorado (Fórcola), de Amelia Pérez del Villar.

La escritora y traductora Amelia Pérez de Villar ofrece en este ensayo biográfico una visión íntima de Charles Dickens a través de los aspectos más desconocidos de su vida. El ensayo biográfico nace del descubrimiento y estudio de la correspondencia privada de Dickens con Maria Beadnell, con quien mantuvo una relación juvenil. Son unas cartas publicadas en 1908 en una edición limitada para los miembros de la Sociedad Bibliófila de Boston y que permanecían inéditas en español.

Dickens tuvo a lo largo de su vida tres amores importantes. El primero fue Maria Beadnell, a la que conoció con solo 18 años. La relación duró cuatro años. El novelista pensaba que era demasiado coqueta: "Nunca he amado ni amaré a ninguna criatura que vive y respira como la he amado a usted" (p. 70). Acabaron mal: "Le he aguantado a usted muchas más cosas de las que creo que cualquier criatura viviente haya aguantado nunca a una mujer" (p. 61).

Algunos expertos apuntan a que su recuerdo influyó en David Copperfield (1850). Se reencontraron años más tarde, cuando ella, por entonces casada, atravesaba una crisis matrimonial. No funcionó.

Su segundo amor fue Catherine Thompson Hogart, con la que se casó. Era menuda, rellenita, poco inteligente, pero fue la solución para su estabilidad. Tuvieron diez hijos juntos, aun así el novelista dijo que ella fue "el peor error de su vida". Se separaron en 1858.

El tercer amor fue la actriz Nelly. Ella tenía 18 años y él, 45. Dickens era ya muy famoso. En esta relación se hace notar las contradicciones de moral victoriana: vivía con ella en una casa de campo de lunes a jueves; el resto, solo en Londres. En 1865, sufrieron un accidente de tren y él muere. Ella oculta totalmente la historia de su relación.

"He sido demasiado cobarde para hacer lo que sabía que era correcto; también, demasiado cobarde para evitar hacer lo que sabía que era incorrecto", dijo el autor.

Amelia Pérez del Villar: Dickens enamorado (Un ensayo biográfico), Madrid, febrero 2020, eds. Fórcola, 191 págs, 21’50 euros. ISBN: 978-84-17425-42-5.