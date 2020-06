'Memoria del Comunismo' de Jiménez Losantos alcanza la trigésima edición

El libro Memoria del comunismo de Federico Jiménez Losantos continúa imparable y ha alcanzado durante esta cuarentena la trigésima edición. Un fenómeno editorial que un año más se sitúa como el libro del verano. Como informa a Libertad Digital la editorial, La Esfera de los Libros, el libro ha alcanzado la cifra de los 125.000 ejemplares publicados.

El voluminoso ensayo, publicado en enero de 2018, analiza y documenta el proceder y las consecuencias de la ideología más perversa y criminal del siglo XX: el comunismo. Y lo hace a través de los hechos, los datos y sus protagonistas.

En estos momentos Jiménez Losantos prepara la segunda parte que tratará del comunismo vigente, para el que no hace falta memoria sino defensas. España está gobernada por una coalición de PSOE y Podemos, partido revolucionario marxista-leninista, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, en más de una ocasión ha parafraseado a Karl Marx con eso de que "el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto". Escribe Federico,

El comunismo está más vivo que nunca. El líder morado presume incluso de tener un padre que militó en un grupo terrorista maoísta que asesinó sin piedad en los años 70 en nuestro país, el FRAP. El prólogo de Memoria del comunismo arranca con este poema de Historia de dos ciudades de Charles Dickens,

Federico Jiménez Losantos psicoanaliza el comunismo, profundiza en sus raíces filosóficas y políticas, en los datos erróneos, en los falseados y en los ocultados. Y no sólo identifica a los ejecutores e ideólogos sino también a sus cómplices, aquellos que aunque no apretaron el gatillo ni firmaron las órdenes de expropiación ni condenaron a pena de hambre a millones de personas sí son responsables de todas esas atrocidades y torturas por su silencio cómplice. En nombre de la utopía comunista se legitiman todo tipo de injusticias, "el robo y el asesinato".

De Rusia a España. El autor también recorre con anécdotas asombrosas los últimos meses de la Segunda República con apuntes fundamentales sobre de la Guerra Civil.

Dice Federico en otro momento del libro,

A diario nos tropezamos con esa inquietante posibilidad.Todos los días hay en los medios de comunicación noticias que no solo por lo que dicen, sino por lo que no dicen o por lo que no se permiten decir, nos recuerdan ese blindaje interior de nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad hacia una realidad demasiado incómoda, demasiado nuestra como para reconocerla. Decimos que sí, pero diariamente demostramos que no. En Cuatro cuartetos, escribe T. S. Eliot: "Tuvimos la experiencia, pero perdimos el significado".