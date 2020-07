En el corazón académico de Dublín: Trinity College y su biblioteca única

Situado en pleno centro de Dublín, entre las calles Pearse Street y Nassau Street, este maravilloso corazón de la cultura y el conocimiento, fue establecido en la capital irlandesa en 1592 por la reina Isabel I, y ha perdurado hasta nuestros días, con el mérito de ser la universidad más antigua de Irlanda.

Este epicentro académico de Dublín y, por supuesto, de toda la isla, ha tenido entre sus muros personajes tan ilustres como Oscar Wilde, Samuel Beckett o Bram Stoker y en la actualidad sigue siendo uno de los puntos de interés cultural e histórico de la vibrante capital irlandesa. Además, posee una de las bibliotecas más impresionantes que se puedan ver en el mundo, tanto por su espectacularidad, por la cantidad de volúmenes que contiene, así como por la historia que guarda en sus pasillos y rincones.

Trinity College o formalmente College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin (Colegio de la Santa e Indivisible Trinidad de la Reina Isabel cerca de Dublín) fue en sus comienzos un lugar exclusivo para los protestantes, aunque este límite a la admisión cambió a partir de 1793, año en el que comenzaron a ser bienvenidos los alumnos católicos. Las mujeres fueron admitidas a partir de 1904.

Varios estudiantes pasean por el interior del campus. | David Alonso.

El campus ocupa la friolera de 190.000 m², donde se erigen varios edificios históricos rodeados de grandes espacios abiertos, una estupenda combinación que convierte a este campus en un lugar perfecto para conseguir una preciada tranquilidad, a pocos metros de las principales arterias de la ciudad. Un microcosmos que parece aislado del mundo bajo una burbuja, ideal para concentrarse en el estudio y el pensamiento.

El elegante edificio de ingreso en College Green fue construido entre 1752 y 1759, y está custodiado por las estatuas del escritor Oliver Goldsmith (1730-74) y el orador Edmund Burke (1729-97). Del edificio isabelino original no queda nada, ya que fue sustituido en el siglo XVII.

La entrada principal, una imponente fachada con una pequeña puerta que da acceso al recinto, es el punto de partida para adentrarse en el ambiente estudiantil universitario. Nada más entrar, junto a la plaza, encontramos la torre del campanario, de 30 metros, con un arco inferior. Sin duda es muy recomendable pasear sin rumbo a través del campus y sus recintos deportivos, tranquilos rincones vigilados por árboles centenarios donde observar la belleza de sus esculturas y la historia que emanan las paredes de sus edificios.

La entrada principal a la Trinity College, en Dublín. | David Alonso.

La biblioteca y el tesoro de Kells

La biblioteca tiene hoy en día la mayor colección de manuscritos y libros impresos del país, ya que desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas tanto en Irlanda como en toda Gran Bretaña. La sala principal, conocida como Long Room, es la joya de la universidad, con sus 65 metros de largo y más de 200.000 de los libros más antiguos de la biblioteca. El colegio tiene derecho legal a una copia de todos los libros publicados y consecuentemente recibe más de 100.000 nuevos artículos cada año.

A riesgo de que parezca un anuncio publicitario, a más de uno nos gustaría volver a la época estudiantil para disfrutar de varios años de carrera en el interior de esta biblioteca o de los atractivos, académicos y deportivos que ofrece esta universidad. El lugar en sí mismo es único y mágico, con un ambiente especial, su olor a madera antigua y varios bustos de mármol de personajes históricos de la cultura que parecen vigilar cada uno de los libros que allí descansan.

Pero sin duda, la joya más famosa de la biblioteca es El Libro de Kells, que es probablemente el manuscrito medieval más famoso del mundo y que contiene en latín los cuatro evangelios del Nuevo Testamento con preciosas ilustraciones y letras capitales a las que se les ha dedicado un enorme trabajo.

Estudiantes practicando rugby. | David Alonso.

El deporte en el campus

El Trinity College tiene 49 clubs deportivos afiliados al Club Atlético Central de la University of Dublin y una gran tradición deportiva.

Los clubes más antiguos incluyen el Club de Cricket de la University of Dublin (1835) y Club de Remo de la University of Dublin (1836). El Club de Fútbol de la University of Dublin, que juega al rugby, fue fundado en 1854 y es el club más antiguo de fútbol mejor documentado. El Club de Hockey de la University of Dublin fue fundado en 1893 y el Club Atlético de la Dublin University en 1895.