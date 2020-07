Auguste Dupin, el personaje que dio inicio a la novela policiaca

Los misterios de Auguste Dupin, el primer detective (Periférica), de Edgar Allan Poe, reúne los tres relatos protagonizados por este personaje, considerado el comienzo de la novela policiaca.

Poe (1809-1849) es un maestro del cuento fantástico romántico, un género muy interesante que nos puede recordar, con matices, a las Leyendas de Bécquer. También fue un gran teórico que dio las primeras reglas importantes sobre el cuento moderno.

Está escrito en la década de 1840, cuando en España estábamos en el drama romántico con Don Juan Tenorio, por ejemplo. Las tres novelas cortas que conforman este ejemplar son Los asesinatos de la rue Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada.

Los asesinatos de la rue Morgue es la más famosa, un enigma que inaugura un subgénero de asesinato "de habitación cerrada". Se ha llevado al cine muchas veces, protagonizada por Bela Lugosi en 1971, por Jason Robards en 1986, o por George C. Scott. Incluso ha llegado al mundo del rock con Iron Maiden: "Murders in the rue Morgue".

Estas novelas no corresponden al género fantástico ni son sentimentales. Tienen algo de truculento, de morboso. Se considera antecedente de Sherlock Holmes y Poirot.

El protagonista es un personaje solitario, científico, excéntrico, pura racionalidad pero amigo de la noche. Domina las asociaciones irracionales y tiene muy en cuenta la teoría de las probabilidades. Su compañero es el narrador.

Con lógica implacable, Dupin va desmontando las hipótesis de la policía y de los periodistas. Además de las reglas, atiende a las excepciones, lo imprevisto, lo casual, el azar... también forman parte de la realidad. Su método consiste en identificarse absolutamente con el intelecto del oponente y no querer ser demasiado astuto.

En definitiva, es una lectura muy grata para los amantes del género policiaco.

Edgar Allan Poe: Los Misterios de Auguste Dupin, el primer detective, Cáceres, ed. Periférica, junio 2020, 161 págs, 16’50 euros. ISBN: 978-84-18264-59-7