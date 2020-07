Montalbano vuelve a España un año después del fallecimiento de Camilleri

La recomendación literaria de Andrés Amorós esta semana en Es la mañana de esRadio ha ido encabezada por la sintonía que la RAI interpretó para musicalizar los episodios de la serie Montalbano. La razón es sencilla: un año después de su fallecimiento, Salamandra publica en España Tirar del hilo, una de las últimas novelas que escribió Andrea Camilleri. "Aunque no la definitiva", según el crítico, pues el propio autor dejó alguna más en la editorial, incluida la que cierra definitivamente el ciclo detectivesco, para que se publicasen una vez ya hubiese muerto. "Quería dejarlo todo atado, porque detestaba la idea de que su historia pudiese prolongarse una vez él ya no estuviese".

Otra de las anécdotas descubiertas por Amorós tiene que ver con que se trata de una de las novelas que escribió estando completamente ciego. "La dictó entera, siguiendo los cánones clásicos y su esquema particular, que tantas veces ha explotado a lo largo de la saga". Tirar del hilo, por su parte, hace referencia "a ese gesto con el que los gatos deshilvanan la madeja, en una clara metáfora de todas las relaciones humanas"; y debe su título a una peculiaridad: en esta ocasión, el enigma criminal no gira en torno a las Familias de la mafia siciliana, como solía suceder en el universo literario de Montalbano, sino que "todo se desarrolla alrededor de una pasión amorosa muy antigua y no resuelta". De fondo, intercalándose con la trama detectivesca, "tiene importancia también un drama colectivo": el problema de las pateras que desembarcan a diario en las playas sicilianas. "Un recurso que le sirve para poner de manifiesto su particular visión acerca de la Unión Europea, a la que considera que sólo une el componente económico".

En términos puramente estilísticos, Amorós ha destacado que se trata de una novela clásica, sin grandes experimentos. "Camilleri desarrolló un esquema propio, un estilo personal, y vuelve a hacer uso de él en este título". Pero eso, para sus lectores devotos, no supone ningún problema, sino más bien todo lo contrario. "A los que nos tiene conquistados nos encanta. Es desde luego una lectura entretenidísima para este verano atípico".