Conozco la desesperación, las noches terribles de insomnio, las drogas y las pastillas para dormir, el vacío y la sensación espantosa de que nada tiene sentido. Sé lo que es tener el corazón roto. Conozco muy bien el miedo, la ansiedad, la ira y el resentimiento.

Es su descripción del "caos tenebroso", un estado del que huir lo más pronto posible. El autor de estas palabras decidió cambiar el rumbo de su vida, se sinceró consigo mismo y optó por luchar por sus sueños. Fue un camino lento, lleno de lecturas, encuentros, formaciones, estudio y aprendizaje. El resultado está contenido en Ahora te toca ser feliz (Planeta), un libro con el que Curro Cañete cumple con su propósito de vida: ser feliz y ayudar a los demás a serlo.

En la actualidad, es el autor más vendido en el campo del crecimiento personal en España. Su anterior libro, El poder de confiar en ti, ha estado en el top ten de la lista de bestseller durante más de 40 semanas seguidas, destacado por "personas exitosas" como Loles León, Nuria Gago, Lydia Bosch, o el campeón del mundo de Baloncesto Ricky Rubio. "Al día siguiente de ganar el mundial, Ricky explicó que mi libro le había ayudado mucho y le había dado mucha fuerza. Le estaré eternamente agradecido", nos cuenta a Libertad Digital Curro Cañete.

Alcanzar la felicidad requiere enfocar la mente hacia el objetivo, trabajarla de forma diaria –tanto para conseguirla como para mantenerla– y el manejo de diversas herramientas que el autor detalla en este libro. "Las personas felices están enfocadas, es decir, saben lo que quieren y avanzan hacia lo que quieren. Es un proceso que algunas personas lo hacen conscientemente porque eran infelices y han descubierto que tienen que cambiar la manera en la que actúan, y otras lo hacen inconscientemente", explica el autor.

Es más fácil pensar que la culpa la tienen los otros, ponerse escusas o lamentarse, pero cuando miras dentro de ti honestamente, sabes lo que hay

Las claves para ser feliz –defiende– están en el autoconocimiento y la autorealización de los seres humanos. "El autoconocimiento requiere valentía y honestidad. Es más fácil pensar que la culpa la tienen los otros, ponerse escusas o lamentarse, pero cuando miras dentro de ti honestamente, sabes lo que hay. Verás tu verdad. Ese ejercicio de honestidad y valentía lleva a una vida más plena y más feliz, pero claro, no es el camino más fácil".

Su método consiste en eliminar los pensamientos negativos que merman nuestra autoestima y frenan nuestro desarrollo y, en cambio, cultivar una actitud entusiasta y positiva. Incorpora a lo largo de su lectura diferentes ejercicios prácticos e insiste en el entrenamiento mental: "Las mejores herramientas son las más sencillas. A veces es tan efectivo como cerrar los ojos y preguntarse 'qué es lo que yo quiero'. No lo que quiere mi madre, mi padre, mi hermana, mi amiga o mi exnovio, sino qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Para ello, tienes que callar tu mente y no preguntarte si es posible o no es posible".

El autor da mucho de sí mismo en Ahora te toca ser feliz y cuenta que no siempre lo ha tenido fácil. Su hermano mayor se suicidó y hace unos meses murió una persona clave en su vida, Demian, el chico que, cuando todo el mundo le dijo que era imposible que viviera de sus libros, le animó a desterrar esa idea y a creer en él mismo. "Tengo un tatuaje en la mano que pone 'gracias' y es lo que veo cuando me acuesto y me levanto".

Elementos limitantes

Aún así, cree que es posible alcanzar la felicidad "en una curva ascendente hacia el infinito", pero, para eso, hay que eliminar elementos limitantes como la vergüenza, los miedos o los prejuicios. "Lo único que me da miedo es no vivir. Puedes mejorar de forma indefinida hasta el último día de tu vida siempre que estés dispuesto a hacer trabajo interior, poniendo lo mejor de ti. No quiere decir que no haya días malos. Los hay, es el caos tenebroso, pero se da un paso atrás y dos hacia adelante".

En esta búsqueda de la felicidad hay que saltar obstáculos que, a menudo, están puestos en nuestro camino por nosotros mismos. "Tenemos barreras limitantes por todas partes. La vergüenza hay que eliminarla cuando te impide avanzar hacia tus sueños. Si no te lo impide, da igual, déjala ahí. La vergüenza es miedo a que se rían de ti. Hay que eliminar los miedos que te impiden que tus sueños se hagan realidad".

Los sueños se crean, igual que creas un cocido, pero la mayoría de las personas no tiene la paciencia ni la tranquilidad suficiente para permitir que ese sueño, como una planta que sale del suelo, pueda florecer

Curro Cañete es coach y en sus sesiones ha ayudado a todo tipo de personas: "Tenemos miedo a no conseguirlo, tenemos miedo al fracaso. Trabajé con un actor que ni siquiera quería decir que su sueño era triunfar. No hay nada malo en querer triunfar, hay que ser sincero. Descubrió que estaba muy desenfocado, que no le dedicaba la energía suficiente. Le preocupaba no conseguirlo. Le pedí que se imaginase que tenía 90 años y le dije que mirase su vida hacia atrás, imaginando que no había conseguido triunfar. '¿Qué prefieres? ¿Haberlo intentado o no haberlo intentado?' Me dijo que haberlo intentado. Hasta en el caso de no conseguirlo, es mejor intentarlo con todas tus fuerzas", explica.

Una semilla que brota

"Los sueños se crean, igual que creas un cocido, pero la mayoría de las personas no tiene la paciencia ni la tranquilidad suficiente para permitir que ese sueño, como una planta que sale del suelo, pueda florecer". Para ello, revela el autor, son muy importantes herramientas como "la planificación" porque "visualizas lo que quieras". "Si no planificas, te dejas llevar por la prisa que hay para todo y no encuentras tiempo para lo que te encanta. Si en tu agenda, escribes qué actividades te encantan y qué es lo que quieres hacer, compromisos contigo mismo, alcanzas el equilibrio".

En esta época de pandemia, Curro Cañete asevera que "es más necesario que nunca cargarse de positividad". "Una actitud positiva siempre te va a ayudar, siempre, incluso si estás enfermo terminal de cáncer. Es esencial".

Las páginas de Ahora te toca ser feliz están salpicadas de citas de personajes tan variopintos como J.K Rowling, Schwarzenegger o Hermann Hesse; de películas como Cinema Paradiso o Stars Wars; y de cuentos como El príncipe feliz, de Oscar Wilde: "Son frases que pueden darnos más fuerza. Ha habido tanta gente maravillosa queriendo dar fuerza al ser humano...".

Cada día, Curro Cañete recibe cientos de emails y mensajes en redes sociales de lectores que le agradecen el haberse cruzado en sus vidas. "Ayudar a los demás es mi propósito de vida. Esto es lo que tengo que aportar al mundo y sé que ayudo a mucha gente. Tengo que dar la talla, estoy muy entregado". Con este libro, comenzará una gira de firmas que le llevará por Bilbao, Valencia, Barcelona, Sevilla o Granada.