En Twitter, aunque a veces no lo parezca, no solo caben conflicto y confrontación. La red social del pajarito es tierra fértil para jóvenes que hablan de arte, música o filosofía, con una frescura y encanto que enganchan a las nuevas generaciones. También actúa de plataforma de lanzamiento para nuevos escritores. Así es como ha saltado a las librerías Nagore Suárez (Madrid, 1994) con La música de los huesos (Ediciones B). La joven ha sacado rédito a aquello tan de moda del "abro hilo". Sus píldoras de intriga, misterio y suspense atraparon al público y se volvieron virales hasta que su cuenta alcanzó los 68.000 seguidores que tiene actualmente.

Pensaba que septiembre iba a ser un mes tranquilo…hasta que ayer recibí una carta de lo más extraña. En 2005 Alba, una niña de diez años, se esfumó sin dejar rastro. El caso nunca se resolvió y ahora, quince años después, alguien quiere que yo lo investigue. Abro hilo. ⬇️ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) September 6, 2020

"Twitter y las redes sociales funcionan como altavoz y es una forma estupenda de llegar a los lectores, de conectar con ellos", explica a Libertad Digital Nagore Suárez. "Es un formato muy interesante que te permite compartir con mucha gente lo que escribes. Además, da la maravillosa oportunidad de poder comentarle al autor lo que te ha parecido. Me hubiera encantado decirle a Agatha Christie si me gustaba su libro", bromea.

Manuel Bartual fue uno de los pioneros en España en generar ficción en Twitter. Tuvo en vilo a miles de usuarios de esta red social con sus extrañas vacaciones, que fue narrando tuit a tuit. A los pocos meses, ya estaba en las librerías.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Nagore usa una fórmula que ha resultado ser muy efectiva y que va en la línea de la inmediatez de Twitter: "Contar las historias como si ocurriesen en tiempo real". "Si la historia está bien estructurada y mantiene la tensión es más fácil enganchar. Es muy interesante porque, aunque sea un formato corto, pues incluir recursos audiovisuales".

Me parece que esto es el final. Creo que me están siguiendo… pic.twitter.com/cdVCzkAh23 — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) September 8, 2020

Por supuesto, no se libra del lado oscuro de Twitter, abanderado por los haters. "Ya estoy inmunizada. Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, es prácticamente imposible que escribas algo en Twitter y que a alguien no le moleste o le parezca mal. Al final hay que tener en cuenta que el anonimato anima a criticar, así que no me lo tomo como algo personal".

En su paso del hilo al libro, un "formato muy diferente", ha tratado de mantener esa espontaneidad: "La novela tiene un tono parecido porque también está escrita en primera persona, con capítulos cortos y un ritmo ágil. Tiene cierta similitud con el estilo de Twitter".

Nagore Suárez estudió Periodismo y, antes de eso, dos años de Arqueología y Antropología Forense. La trama de su novela pasa por el cambio de vida de Anne, una joven que deja Madrid y se instala en una vieja casa familiar de la Ribera Navarra para aclarar sus ideas. En este idílico lugar descubre unos huesos enterrados en el jardín de la casa. Gabriel, subinspector de la policía foral, será el encargo de investigar los hechos. La resolución del enigma combina dos líneas temporales: la actualidad y el verano de 1978. Es una historia más enfocada a los más jóvenes, aunque la autora no acota la edad. "Puede gustar a todo tipo de lector. Por lo que me dicen, es una novela que te engancha, se lee rápido y es fresca. Es fácil sentirse identificado con sus personajes".

Nagore Suárez. La música en los huesos. Ediciones B, 2020. 416 páginas. Precio con IVA: 17.90€