"Les pido que vengan de viaje conmigo a través de colores, texturas, claroscuros, maldiciones, ojos, besos, paisajes, muerte y amor que recorren algunas de las obras de todos los tiempos". La invitación de Carlos del Amor (Murcia, 1974) no puede ser más sugerente. Aceptamos embarcarnos en esa travesía que ha recogido en Emocionarte, galardonado con el Premio Espasa. El periodista aparca la mirada puramente técnica y se adentra en los cuadros desde sus personajes y desde los artistas que los retrataron, un viaje por el tiempo y sus circunstancias.

"Por mi trabajo visito muchos museos y a lo largo de los años he ido conociendo historias, curiosidades de los cuadros más allá de su cartela, que creo que era interesante contárselas a la gente", explica el autor a Libertad Digital.

Del Amor trae hasta nuestros días a los artistas más famosos de la historia y otros menos conocidos –Rembrandt, Clara Peeters, Johannes Vermeer, Anton van Dyck, Diego Velázquez, Ángeles Santos, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Juan Genovés, Suzanne Valadon o Léonard Foujita–, les da voz y poder para que sean ellos quienes cuenten al lector que hacían allí, quienes eran y por qué pintaban lo que pintaban. Otras veces es el protagonista del lienzo quien nos contextualiza su retrato. "Tenía muy claro que cada capítulo iba a comenzar con una especie de ficción, muy inspirada en hechos reales, y luego iba a continuar dando más detalles del cuadro. La parte de ficción tiene mucha verdad. Si miro un cuadro de Rembrandt y veo su mirada triste, sé que ha sido por todas esas peripecias vitales por las que pasó. Aunque lo ficcione, pudo suceder parecido".

"El marco lo acota y nosotros debemos cruzar esa frontera para hacer que su existencia siga saltando siglos y vidas, y se renueve con cada mirada. Cada cuadro es un cuento, una novela, un relato, y eso he pretendido reflejar en estas páginas: romper el marco y expandir el lienzo hasta donde sea posible".

La selección de obras, que vienen ilustradas con fotografías, cubren un arco temporal de cinco siglos, desde Las estaciones, del pintor manierista italiano Giuseppe Arcimboldo a Triple Swirl Fade to Black, del hiperrealista norteamericano Charles Bell, pintada en 1994. "No sé puede escoger un periodo. Me fascina mucho ese París de principios del XX; ese Velázquez en el siglo XVII que se examina del oficio de pintor, un momento histórico crucial; o pintores actuales como Antonio López o Genovés que sabemos que van a pasar a la posteridad y hemos podido ver pintar en directo".

Emocionarte no es la típica recopilación de datos académicos, sino un relato evocador que siembra en el lector el interés por saber más. "Hay tantas formas de mirar como ojos visitan un museo, a cada uno le despertará un tipo de emociones, de sensaciones, de pensamientos. Todos los cuadros tienen dos vidas, las que nosotros imaginamos y la real", dice el periodista. "La imaginación es una de nuestras grandes armas, una manera de viajar en el tiempo. Cuando te pones enfrente de una imagen potente, te evoca, te hace imaginar", añade.

Carlos del Amor confía en trasladar al lector la pasión que siente cuando recorre un museo. "El arte puede ser el mayor entretenimiento que hay, nos enriquece, nos ayuda a crear un espíritu crítico, a reflexionar, a crecer. Las Artes con mayúscula, en general. Eso es lo que intento mostrar con este libro, que el arte es una aventura. No sé si sabemos en España lo suficiente de arte o no, pero sí sé que nos gusta, que disfrutamos de una buena exposición y de un museo. Hay que dejarse llevar, desnudarse delante de un cuadro para ver qué emociones nos despierta. Más allá del saber, nos habrá trasmitido algo que nos llevaremos para siempre".

Mujeres

Entre las treinta y cinco obras comentadas, desfilan mujeres como Clara Peeters, María Blanchard, Ángeles Santos, Rosa Bonheur o Léonard Foujita. "Este libro no pretende hacer justicia con las artistas, sino que es una consecuencia lógica. En los últimos años, por suerte, se está recuperando del olvido a esas mujeres que la historia ha sepultado. Por ser mujeres no podían aprender en un taller, tenían que firmar con el nombre del maestro o el marido porque sino no se vendían sus cuadros o estaban condenadas a dibujar solo bodegones. Los historiadores están haciendo un esfuerzo por recuperar esas figuras. Los coetáneos de María Blanchard le daban el mérito que merecía o Ángeles Santos maravilló a Lorca, a Ramón Gómez de la Serna y a toda la intelectualidad de la época, pero si esas obras hubieran sido pintados por hombres, hubieran sido más conocidas hoy".

Carlos del Amor es una cara habitual de la sección de cultura de los informativos de TVE desde hace años. "Vivimos tiempos muy complicados para el mundo cultural. La cultura vive del contacto con la gente, del cara a cara y de eso estamos privados ahora mismo. Hay que activar la ayuda al sector para seguir estimulando la creación de contenidos culturales que dan forma a eso que llamamos marca España. Un cuadro, una película, una obra de teatro, una canción. Muchas veces, nuestra imagen en el exterior viene dada por esto".

En cuanto al papel de los medios de comunicación respecto a la cultura, considera que "hay que intentar estimular esos contenidos, hacerlos atractivos para que la gente los demande y puedan competir con otros contenidos".

Del Amor debutó en 2013 en la literatura con el libro de cuentos La vida a veces; uno de esos relatos. En 2015 llegaría su primera novela, El año sin verano, y en 2017 Confabulación.

Carlos del amor. Emocionarte. Espasa, 2020. ISBN: 978-84-670-6029-4. Rústica con solapas. 233 páginas. 19,90 €