Vargas Llosa: "Suprimir el castellano como lengua vehicular es una idiotez que no tiene perdón"

El escritor Mario Vargas Llosa, durante la presentación de sus Sobras Completas (Editorial Triacastela), afirmó que la supresión del castellano como lengua vehicular que contempla la conocida como Ley Celaá es "una idiotez sin límites".

"Querer abolir el español es un disparate que nos debería llevar a las carcajadas. Pero cuando se leen los contextos, ya se explica uno", lamentó el autor peruano durante la presentación virtual de las obras, según recoge Europa Press.

"El Gobierno quiere que le aprueben sus presupuestos y para eso necesita los votos de ERC. Y esa izquierda, que quiere acabar con España, se limita a pedir que se suprima el español como la lengua de España y da gusto a Podemos y Bildu, que también quieren acabar con España de distintas maneras", criticó.

Para Vargas Llosa, la conclusión es que España finalmente no tenga "un idioma oficial". "¿Y qué pasa con los 500 millones de personas que hablan español gracias a España? ¿Cómo vamos a explicarle a los mexicanos que España ya no tiene lengua propia porque se ha abolido en esta Ley de Educación?"

Así, el autor de Conversación en La Catedral calificó esta medida de "disparate que no tiene cabeza ni sentido", recordando que la existencia de lenguas regionales está "bien" pero "no a costa del español". "Es una idiotez que no tiene perdón", ha añadido el académico de la lengua.

"Creo que la RAE debe pronunciarse de manera categórica sin entrar en pequeñas politiquerías que están dentro de esa suspensión, además en una Ley de Educación. Si uno lo cuenta, da vergüenza ajena, si España no tiene lengua ¿esos 500 millones de personas en el mundo qué hablan? ¿Y de dónde nace el español? Un gran misterio, no es para llorar sino para reírse a carcajadas", ha afirmado.

'Sobras completas'

Estas Sobras completas de Triacastela recuperan un ciclo de conferencias que Vargas Llosas escribió en inglés y para una audiencia de la universidad de Siracusa en Nueva York, publicado en Estados Unidos en el año 1991 -de esta manera, se convierte en la primera traducción de una obra del Premio Nobel de Literatura del inglés al español-.

En ella, Vargas Llosa va comentando seis de sus grandes novelas una a una, en lo que sirve de ejemplo para desentrañar los "trucos del oficio". Por otra parte, también se publica Diálogos en el Perú, un volumen coeditado por Jorge Coaguila que reúne 38 conversaciones del autor con entrevistadores desde el año 1964 hasta el año 2019 -"sin que Vargas Llosa las asumiera como autor, hasta ahora"-.