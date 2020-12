'La vuelta del comunismo': Pablo Iglesias quiere liquidar el régimen de la monarquía constitucional

Andrés Amorós charló con Federico Jiménez Losantos sobre La vuelta del comunismo (Espasa), el último y éxito libro del director de Es la mañana. Se trata de un ensayo que nace con el objetivo de arrojar luz sobre todos aquellos que repiten aquello de "el comunismo aquí no puede pasar" cuando se ha visto cómo se ha instalado en Rusia, Cuba o Venezuela. Se trata de un libro muy polémico, pero muy documentado. En la bibliografía figuran 134 libros (88 españoles y 46 traducidos, la mayoría poco conocidos).

Hoy, España es el país occidental más comunista del mundo. Igual que sucedió durante la Guerra Civil, lo trae un PSOE podemizado: no es un gobierno socialista sino comunista e independentista. Federico Jiménez Losantos describe muy bien cómo es el comunismo: no propiedad, no libertad, no Estado de derecho. Se ensayó en Venezuela mediante leyes habilitantes de poderes especiales y aquí se está haciendo muy rápido mediante una herramienta de ingeniería social: educación y propaganda, apoyándose en medios controlados y en el estado de alarma. El comunismo adopta nuevas formas: racismo, indigenismo, parafeminismo, ecologismo, etc.

El libro cuenta con una investigación histórica muy interesante sobre el final de la guerra en Madrid. Federico desmonta la versión falseada que existe. En realidad, se opusieron todos al comunismo. Zapatero reabre la Guerra Civil y se hace heredero del Frente Popular. Esto significa huir del PSOE de Besteiro, que dijo: "El comunismo es la mayor aberración de la historia".

Otra investigación histórica, que resulta sorprendente, es la referente al abuelo y padre de Pablo Iglesias, presentados por él como héroes democráticos. El abuelo se llamaba Manuel Iglesias Ramírez. Jiménez Losantos se basa en los libros de Espinosa Maestre (Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros) y de García López (Algunos abuelos de la democracia). Manuel Iglesias escribe en Vértice. Poemas del trabajo (1932): "En esta casa donde escribo, filigrana de piedra parda como el sayal austero de ruda estameña que el de Asís pateara por el mundo" (pág. 158)

En el juicio, se demostró que firmó nueve sentencias de muerte y mandó a morir al soldado Sebastián Bautista de la Torre sin armas porque "se puso chulo". Sobrevivió de milagro. Más tarde se reinventa, ayudado por falangistas. Lo defiende García Valdecasas, Pedro Gamero del Castillo o Ezequiel Puig-Maestro Amado. Escribe una carta a Franco que empieza con "Serenísimo Sr. y Príncipe de Santiago" (pág. 168).

Manuel Iglesias Ramírez empieza a escribir libros en los que se muestra contrario al adulterio y, aún consentido, apuesta por sancionar a los cómplices (pág. 176). Sobre "problemas sexuales y conyugales", condena el onanismo, la homosexualidad. Pensaba escribir unas memorias que se iban a llamar Memorias de un imbécil.

Respecto al padre, Javier Iglesias, su hijo Pablo Iglesias presume de que era del FRAP pero denuncia a Cayetana porque dijo que era terrorista. El padre, sin embargo, lo niega y dice que solo repartió folletos. La vuelta del comunismo recoge un comunicado del Comité Pro-Frap (pág. 267), que reivindica el asesinato a cuchilladas del primer policía.

La última parte del libro es una crónica reciente en la que Jiménez Losantos recoge hechos como el independentismo catalán, la Memoria Histórica "para homologar a España", nuevo feminismo que expulsa al clásico, el control de enseñanza y el Ministerio de la Verdad.

En conclusión, Andrés Amorós cree que este libro evidencia que Pablo Iglesias es un comunista consciente y sabe lo que quiere: liquidar el régimen de la monarquía constitucional. Una situación que se da gracias a este PSOE y a la situación excepcional provocada por la pandemia.

Hay varias frases que conviene recordar:

"Si entran, no se van".

"Cuando la gente se quiere suicidar, no se puede evitar".

La vuelta del comunismo dibuja un panorama terrible pero indiscutible. Negar la realidad impide cambiarla. "Lo que más deseo –asegura Amorós– es que la realidad no dé motivos a Federico para un tercer libro en el que diga 'ya lo advertí'".

Federico Jiménez Losantos: La vuelta del comunismo, Madrid, ed.Espasa, 2020, 438 págs, 21’90 euros. ISBN: 978-84-670-6031-7