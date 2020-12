Tres libros para Navidad

Charles Dickens (1812-1870) es uno de los grandes novelistas clásicos del XIX, realista, con humor y humanidad; paralelo a Galdós y Tolstoi. Es el máximo clásico de la Navidad. Nocturna Ediciones publica una nueva edición de Cuentos de Navidad, muy cuidada, con ilustraciones del inglés Roald Dhal.

Dickens vuelca un tema muy suyo, la compasión por los humildes y los niños —influyó en leyes de protección a infancia—. Esta novela, publicada en 1843 por entregas, contiene humor y sentimentalismo.

Cuenta la historia del egoísta Scrooge, un viejo cascarrabias que ha dado el salto al cine en varias ocasiones, y que ve en la aldaba de su casa la cara de su socio muerto Morley. Recibe la visita de tres espíritus: el de las Navidades pasadas (él mismo, que pasa de niño a viejo solitario); el de las Navidades presentes (no se apiada de la miseria); y el de las Navidades futuras (no habla ni se mueve y que ve a otro que lo ha sustituido). Los espíritus representan la conciencia, el paso del tiempo, y le ayudan a convertirse a los verdaderos valores.

La lección de Dickens: "Es bueno hacerse niños, algunas veces; nunca mejor que en Navidad, cuando Jesús fue niño". Aunque los demás se rían de nosotros: "Nunca ocurre nada bueno sobre la tierra sin que alguien se ría de nosotros". El final implica al lector: "Siempre se dijo de él que sabía vivir la Navidad como nadie. ¡Ojalá se pueda decir eso de cada uno de nosotros! Y, en palabras del pequeño Tim, ¡que Dios nos bendiga a todos!".

Es un cuento muy sentimental, pero nada cursi, que no pasa de moda.

Charles Dickens: Cuento de Navidad, ilustraciones de Quentin Blake, Madrid, Nocturna Ediciones, octubre 2017, 181págs. ISBN: 978-84-16858-28-6. 16 euros.

Otro de los nombres propios de la Navidad es Clarín. Junto a Galdós, es el gran narrador español del XIX. Es un gran cuentista, similar a Chejov o Maupassant. En El frío del Papa plantea un tema conmovedor: en la víspera del día de Reyes, un filósofo no creyente, Aurelio Marco, se conmueve por la soledad y el frío del Papa en el Vaticano.

Sueña el exfilósofo con una gran iglesia donde pasan frío un niño y un viejo. Ve el Nacimiento. Los Reyes Magos dicen: "¡Si saliera el sol!" Y el Papa: "Mientras Él (Niño Jesús) no se hiele, yo no me hielo".

Clarín: El frío del Papa (en Cuentos morales), ed. Cátedra, Madrid, 2012, 464 págs, 11 euros. ISBN: 97884 37630014)

El tercer nombre que recomienda Andrés Amorós es el norteamericano O’Henry (1862-1910) y su cuento El regalo de los Reyes Magos. Es maestro del cuento norteamericano y tuvo una vida muy azarosa: estuvo en la cárcel y allí comenzó a escribir cuentos. Inventa al personaje Cisco Kid.

El tema del libro es que en una gran ciudad cabe el mundo entero: "En Nueva York hay cuatro millones de historias; todos sus habitantes". Esos personajes viven el anonimato, la rutina, el ritmo febril, los sueños y la indiferencia de la gran ciudad.

Un rasgo propio que tiene O’Henry es el "trick story", es decir, un final inesperado. Presenta lo humano permanente con ironía trágica: añoramos lo que no tenemos; si lo logramos, lo despreciamos.

O´Henry. El regalo de los Reyes Magos. (En Historias de Nueva York). Madrid, eds. Nórdica, 2019, 176 págs, 16’50 euros. ISBN: 978-84-17651954