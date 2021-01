Las claves del profesor de fitness de la tele para ponerse en forma en dos semanas

Cesc Escolà (Barcelona, 1992) ya era uno de los entrenadores españoles más conocidos –tras su fichaje como profesor en Operación Triunfo–, pero el confinamiento lo metió en nuestros salones en el programa Muévete en casa (La 1), que nos animaba a ejercitarnos y puso de moda el fitness en televisión. Arrasa en las redes sociales, pero no se define como un influencers. Defiende que es un "profesor".

Estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y un Máster de Formación del Profesorado, ha trabajado durante años en un gimnasio y también en colegios. Publica Mucho más que fitness (Planeta), un libro "para romper, de una vez por todas, el bucle del sofá" que incluye claves para una buena alimentación, pautas para una correcta salud mental y una rutina de ejercicios para dos semanas. "Es un resumen de mi pasión, de lo que llevo dentro desde pequeño cuando me enganché al deporte. Con este libro quiero motivar y concienciar a la gente de que sin un hábito saludable, una rutina de entrenamiento, una buena alimentación y un trabajo físico y mental, no podremos vivir con salud y envejecer en las mejores condiciones", cuenta Escolá a Libertad Digital.

Cesc saca a la luz el "bucle negativo" en el que muchos viven instalados: menos nos movemos, menos ejercicio hacemos, más débiles nos sentimos, menos ganas tenemos de movernos y peor comemos. Todo un cúmulo de despropósitos del que nos reta a salir: "Son muchas las excusas que usamos como 'no tengo tiempo', 'me aburre', 'no puedo ir al gimnasio', 'después del trabajo solo me apetece relajarme'… Son indicadores de la falta de conciencia que hay. Si los grupos musculares no se trabajan, se atrofian y con los años tendremos antes dolores, lesiones y enfermedades".

La genética importa, pero todo el mundo que coma bien puede estar fibrado

Mucho más que fitness se divide en tres partes: en la primera, se centra en la motivación; en la segunda, se centra en el entrenamiento y desglosa dos semanas de ejercicios; y, por último, proporciona nociones básicas de alimentación y nutrición. "Si tú quieres hacer un cambio muy drástico, necesitas años. Mi cuerpo ha ido cambiando durante los últimos cuatro o cinco años. Pero si partes de hacer nada o muy poco, las primeras semanas son muy importantes. Notarás agujetas, que son buenas, y partir de ahí vas a sentirte sano, fuerte, mejor. No vas a adelgazar ni quemar grasas en dos semanas, pero sí notarás cambios mentales y pequeños cambios físicos. Por eso la rutina es de dos semanas, pero son ejercicios que se alargan hasta tres meses".

La importancia de la genética

Hay tres términos que sobrevuelan todo el libro: esfuerzo, entrenamiento y disciplina. Es lo que necesita cualquier persona, da igual edad o constitución, para ponerse en forma. "La genética importa, pero todo el mundo que coma bien puede estar fibrado. Y si entrenas correctamente, puedes estar fuerte. Yo entreno casi todos los días y también me cuesta, pero sé la importancia que tiene. Sé que, si estoy tres días sin entrenar, me quedaré clavado porque me dolerá la espalda".

Lo que propone Cesc Escolá es que entrenemos todos los días, de lunes a viernes –con ejercicios cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad–, y usemos los fines de semana para hacer los retos especiales. "Son retos cortos, pero muy intensos, para demostrar que las rutinas de esas semanas están funcionando. Te ponen a prueba para ver donde está tu límite. Los repites a las semanas y ves los resultados, ves cómo mejoras", explica.

También aprovecha para alertar del intrusismo laboral. Él sale en la tele y da clases por Instagram, pero habla de lo que sabe. Muchas personas, se queja, están poniendo en riesgo su cuerpo al decidir entrenar con un influencer sin formación específica. "No irías a un médico que no ha estudiado Medicina, pues esto debería ser igual. Debes contar con un entrenador que te ayude, te instruya, te corrija, te eduque y te motive".

El confinamiento, una oportunidad

"Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que una televisión haga un programa, el primero de España de la historia, de entrenamiento real", dice. A muchos pueden venirle ahora a la mente Eva Nasarre, pero eso era "solo aerobic y los entrenamientos han cambiado muchísimo desde entonces".

"Durante el confinamiento, la gente estaba bien la primera y la segunda semana, viendo series y pelis. Pero tras cuatro semanas sin moverse y sin salir de casa, se dieron cuenta de que no se encontraban bien física ni mentalmente. Nos hemos concienciado a la fuerza".

Pautas para comer bien

Cesc Escolà no es nutricionista, por eso, para la tercera parte del libro ha contado con la ayuda de la dietista-nutricionista clínica y deportiva licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Sara Martínez Esteban. Las claves son saber qué y dónde comprar, optar por productos menos procesados, y llenar nuestro frigorífico y despensa de fruta, verdura, hortalizas, carnes y pescados frescos.

"Hay que aprender a mirar las etiquetas. Muchos productos te engañan, te dicen que no son ultraprocesados o que no llevan azúcar, pero miras la etiqueta y alucinas. Hay muchos errores y mucho desconocimiento. La gente no es consciente que las chuches son la grasa, las espinas y las sobras de los animales. Ves a un vegetariana o vegano comiendo chuches y está comiendo carne, y no lo sabe".

Cesc Escolá. Mucho más que fitness. Motívate y ponte en forma en 2 semanas. Planeta, 2021. Nº páginas: 352 - PVP: 18,90 €