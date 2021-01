La temporada taurina de 2020 fue un desastre para un sector acorralado por parte del Gobierno, el avance del animalismo y, ahora, la pandemia del coronavirus. Pero un sector cultural como es el del toro permite que de vez en cuando ser contado a través de otras disciplinas y esa fuerza que tiene la tauromaquia es un catalizador para que los artistas puedan acercarse a ella e inspirarse.

Es el caso de Joserra Lozano, el fotoperiodista, director de comunicación y antiguo novillero, que ha lanzado el libro Maestro en el que recoge gran parte de su obra fotográfica a lo largo de los últimos años. Lozano contó en el programa Es Toros de esRadio lo que le motivó a publicarlo.

Portada del libro 'Maestro' de Joserra Lozano.

El autor, responsable de las campañas más llamativas que se han hecho en décadas para promocionar distintas ferias con su empresa Teseo, ha trabajado para las principales figuras del toreo y para las empresas que gestionan plazas de toros tan importantes como Las Ventas, La Malagueta o La Misericordia de Zaragoza. Precisamente es en su etapa al frente de la comunicación de la plaza de la capital mañana cuando su obra fue censurada por el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau en 2015.

Lozano recordó en la radio esas fotografías "icónicas" y que una de ellas, con Morante de la Puebla como Dalí, está en la portada de Maestro. "Este libro es el que más les puede incomodar a muchos partidos políticos" que atacan a la tauromaquia aseguró el fotógrafo y cree que como "no les gustaría tenerlo entre sus manos, "la mejor manera de defenderlo es impulsarlo".

"Lo que he tratado toda la vida es ennoblecer la fotografía y, en este caso, la tauromaquia como un arte cultural y artístico" señaló el autor. Lozano cree que Maestro "puede marcar un antes y un después porque podemos llegar a estar en el mismo lugar que cualquier otra arte escénica". El propósito que se ha puesto es que, "a parte de que el libro caiga en manos del mayor número de aficionados", "esto se convierta en una exposición que tenga que salir en los sitios donde los demás artistas que pueden exponer sobre danza o sobre otro tipo de disciplina artística están".

En este sentido se refirió a cómo los fotógrafos taurinos han estado "obligados a exponer en salas de restaurantes o de hoteles". "Tanto que hemos reivindicado que somos arte y cultura debemos de intentar impulsar a los artistas que tenemos para que expongan en esos lugares a los que va a ir la masa que no son seguidores nuestros y que podemos conquistar", añadió.

José María Manzanares en el libro 'Maestro' de Joserra Lozano.

El libro Maestro es una obra autoeditada por el propio Joserra Lozano a través de su empresa de comunicación, Teseo, y cuya distribución será "prácticamente online" aunque cree que "poco a poco" va a ir llegando a las librerías. Especialmente las de carácter taurino como la Librería Rodríguez en Madrid. En este caso la autoedición fue por "decisión propia" porque el autor quería "tener la libertad de hacer el libro que yo quisiera" y también por cuestión de tiempo para la publicación. Lozano explicó que él "quería que el libro saliera en un año en el que la gente no ha podido ir a las plazas y se encontraban desilusionados". Un intento para "devolver la ilusión" a esos aficionados al encontrarse con Maestro.

También habló de los efectos de "la democratización de la fotografía a través de los móviles y de las cámaras" y lo que significa que cuando "todo el mundo pueda acceder" a la fotografía "de alguna manera sentía que se había vulgarizado" ya que "cualquiera podía hacer una fotografía, le pasaba un filtro y ya está". Por ese motivo en su obra ha explorado otras técnicas que se ven en Maestro y en las principales campañas publicitarias que ha llevado a cabo. "Trato de buscar cosas y diferenciarme, soy de alma inquieta y necesito estar constantemente investigando", indicó.

Grandes figuras del toreo delante del objetivo

Por Maestro pasan las principales figuras del toreo de los últimos años. Joserra Lozano cuenta que "hay ahí cosas muy íntimas, bellas e inéditas" y que ha sido "muy caro de producir" por "las características que tiene: libro XL, muy grande, muy bien montado, de tapa dura, muy buen papel fotográfico y con muy buena impresión". El autor quería "que la tauromaquia tuviera este libro" y por eso "llevaba muchos años guardando mucha obra de todo lo que iba haciendo para que un día saliera".

En estos años el que fue novillero en los años 90 y que se fijó en José Miguel Arroyo ‘Joselito’ ha estado al lado de grandes figuras como Morante de la Puebla, José María Manzanares, El Juli, Cayetano, Paco Ureña y Andrés Roca Rey. Precisamente con el astro peruano lleva trabajando unos meses como su director de comunicación

Roca Rey en el libro 'Maestro' de Joserra Lozano.

Lozano aseguró que "llevaba un tiempo queriendo descansar un poco porque estar al lado de ellos es una autoexigencia muy grande". Ser director de comunicación de una figura del toreo significa estar "24 horas los 365 días estando pendiente de todo". Es un trabajo "duro y muy sacrificado" y por ese motivo "quería parar". Sin embargo habló con Roca Rey y decidió que "cómo le iba a decir que no" al que consideraba que "tenía que ser el mesías de la actualidad". "La verdad es que estoy muy ilusionado con él y muy contento porque creo que tiene mucho que decir y va a decir mucho", remarcó.

En estos años con las otras figuras ha tenido "conversaciones y viajes" en los que ha podido "absorber la personalidad de cada uno de ellos y de vivir cosas muy bonitas y muy intensas". Contó que "cada uno tiene su punto y su fotografía ideal". De Manzanares señaló que "tiene esa estética tan brutal que a pesar de que no todo el mundo sabe captar su momento con el toro él tiene el cuerpo ideal para torear y cualquier fotografía normalmente sale bien". Sobre Morante dijo: "Morante es Morante y tiene esa genialidad tanto dentro como fuera del ruedo. En el libro se verá la implicación que siempre ha tenido él conmigo a la hora de hacer retratos y fotografías".

También apuntó que en el libro "tienes a El Juli, Cayetano o Paco Ureña, que tiene una fotografía con el toro espectacular. No me sabría quedar con ninguno porque a todos he terminado encontrando su punto y cada uno tiene su estética. Es lo bonito de esto que ninguno se parezca al otro".

Cayetano Rivera en el libro 'Maestro' de Joserra Lozano.

"Espero que hayamos aprendido algo de esto"

Para este año el fotógrafo pide que "desaparezca el covid lo antes posible, que todos podamos llegar a nuestra normalidad y que en la temporada vuelva todo a su sitio". Explicó que "no nos viene bien estar tanto tiempo parados" porque "la competencia de ocio ya era algo que nos estaba haciendo bastante pupa en las taquillas". En este sentido profundizó asegurando que "si pasa un tiempecito sin que vaya la gente a los toros es gente que vamos a ir perdiendo" porque "el que es un loco de esto va a ir siempre que pueda hasta el rincón más lejano de cualquier país para ver una corrida pero el que iba de vez en cuando, si lleva un año o dos sin saber nada de esto, puede le perdamos".

Para el sector del toro también espera "que hayamos aprendido algo de esto y que todo el mundo apueste por intentar hacer lo mejor de lo mejor, que hagan esfuerzos de verdad, que se genere la competencia, que se hagan carteles novedosos, que los toreros apuesten por promocionarse a sí mismos y que todo el mundo ponga todo lo que tiene encima porque sino se van a avecinar tiempos complicados".