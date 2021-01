David Jiménez Torres gana el primer premio de no ficción Libros del Asteroide con 'El mal dormir'

El escritor, columnista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid David Jiménez Torres ha ganado la primera edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con el proyecto El mal dormir, "una singular aproximación desde diversos ángulos a una de las más fundamentales, e ineludibles, experiencias humanas: el sueño", según anunció la editorial a través de un comunicado.

Han resultado finalistas los proyectos Fieras familiares, del zoólogo, naturalista y escritor mexicano Andrés Cota, y De la cárcel al olimpo, del periodista y escritor salvadoreño Roberto Valencia.

El jurado integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerrero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano ha destacado "la solidez del proyecto ganador, el interés del tema escogido y su eficaz y singular aproximación a la materia desde diversos ángulos (autobiográfico, literario y divulgativo), que dará como resultado una obra amena a la vez que rigurosa, capaz de apelar a un amplio abanico de lectores".

"Dormir es algo tan aparentemente misterioso como amar, como sentirse feliz, como encontrarse a uno mismo", ha declarado el autor, quien asegura que bajo la supuesta sencillez del tema, se esconden mayores enigmas. La obra será publicada en septiembre de 2021.

El Premio de No Ficción Libros del Asteroide se distingue de otros galardones de no ficción del mundo hispanohablante por ser un premio otorgado a proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación económica de 7.000 euros. En su primera edición se han recibido un total de 465 propuestas, de las cuales 145 procedían de Latinoamérica.

David Jiménez Torres (Madrid, 1986) es doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesor de cultura e historia españolas en esta misma universidad y en la Universidad de Manchester, y de Humanidades en la Universidad Camilo José Cela. En 2019 obtuvo una beca Juan de la Cierva para incorporarse al Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de las novelas Salter School (2007) y Cambridge en mitad de la noche (2018) y del ensayo literario El país de la niebla (2018).

También ha publicado la monografía Nuestro hombre en Londres. Ramiro de Maeztu y las relaciones angloespañolas (2020) y coordinó el libro colectivo The Configuration of the Spanish Public Sphere (2019). Ha colaborado con medios como el Times Literary Supplement, El Español, Libertad Digital o Letras Libres, y actualmente es columnista en El Mundo.