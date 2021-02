Más vale una hamburguesa con queso que una ensalada césar

Cada año la operación bikini comienza antes y se abandona aún más pronto ante la falta de motivación o resultados. Cuando la buena voluntad no es suficiente, necesitamos de un experto que nos conduzca por la senda de la buena alimentación. Así nace Comer bien es fácil si sabes cómo (Planeta), de Luis A. Zamora y Alberto Herrera, un compendio de consejos, pautas y recetas —basados en evidencias científicas— destinado a mejorar nuestra salud desde el estómago.

Una parte importante de este manual está dedicado a desmontar mitos. "Muchas veces perdemos un tiempo precioso con rutinas y costumbres erróneas que no sabemos realmente de dónde han salido", aseguran. Así, hay personas que, haciendo un esfuerzo en pos de la salud, se decantan por una ensalada césar en lugar de una hamburguesa con queso cuando salen a cenar a un restaurante de comida rápida. ¡Error! "La salsa es una auténtica bomba nutricional" y puede ser "menos saludable" que la hamburguesa con queso: 625 kcal de una frente a las 480 kcal de la otra.

En este sentido, nos enseñan a preparar una ensalada apetecible e interesante "nutricionalmente", sin aditivos que disparen su valor calórico y que vayan más allá de la lechuga. Por cierto que, para los que quieran añadir más verduras a su dieta, sepan que "el puré de patatas no es verdura".

Otro de los mitos que destierran es el de los "superalimentos", basados más en el marketing que en sus propiedades nutricionales. "Ningún alimento por sí solo cura nada", dicen. Así que podemos cambiar la tan de moda quinoa por unas lentejas de toda la vida y obtener beneficios similares.

Comer bien es fácil si sabes cómo nos enseña a mirar una tabla nutricional y nos ayuda a reconciliarnos con ciertos alimentos, como el plátano, "demonizado desde hace muchos años" por la falsa creencia de su alto valor calórico. Sin embargo, "la cantidad de calorías y de grasas que aporta el plátano es equivalente al de otras frutas, como las manzanas o las naranjas".

No todas las dietas consisten en prohibir todo aquello que nos apetece: "La pizza, bien planteada, puede formar parte de una alimentación saludable sin mayores consecuencias". Para ello debe pasar un filtro, eso sí. Este libro nos da cuenta de los ingredientes que debemos añadir, moderar o evitar para que la pizza sea una buena elección.

Luis A. Zamora (Madrid, 1985) es dietista-nutricionista, comunicador y miembro fundador de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición; mientras que Alberto Herrera (Santander, 1975) es licenciado en Periodismo. Aparte de algunos descubrimientos bastantes curiosos –y muy útiles–, nos sugieren algunas sencillas recetas, como croquetas de coliflor o pan de zanahoria, con un tono distendido y entretenido.

Por el contrario, insisten en algunas cuestiones que sí que tenemos bastante oídas (aunque nos guste olvidarlas): no todo lo que lleve la etiqueta light es bueno, sano no es lo mismo que delgado, a los fritos ni saludarlos y que hay que huir de los alimentos ultraprocesados. Repiten consejos que no son novedosos, como que antes de ir al supermercado organicemos lo que vamos a comer toda la semana –también veremos sus beneficios en el bolsillo– y, por supuesto, que miremos las etiquetas.

Luis A. Zamora y Alberto Herrera. Comer bien es fácil si sabes cómo. Planeta, 2021. 419 páginas. 17 euros.