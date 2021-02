'Carrión', la novela sobre las expediciones españolas en las islas orientales que busca financiación

Juan Pablo de Carrión es un "personaje secundario de la Historia, pero llamativamente recurrente". Un hombre lo suficientemente importante y misterioso como para servir de guía en algunos de los episodios del pasado de España más desconocidos por el gran público. Así lo presenta al menos Ángel Miranda, escritor, periodista y responsable del proyecto editorial con el que pretende dar a conocer las "no tan famosas expediciones españolas en las islas orientales"; en las que, entre otras cosas, "el acero toledano terminó midiendo sus fuerzas con las katanas japonesas".

"Se trata de un hombre muy interesante porque aparece nombrado en multitud de documentos, pero no se sabe demasiado de su vida", explica a este periódico Miranda. A él llegó, como tantos otros, por su participación en los combates de Cagayán. Lo que pasa es que luego descubrió que "había estado presente en multitud de travesías importantes durante los años anteriores", cruzándose en el camino de marineros destacados como Elcano o Urdaneta. "Su primera aparición, bastante joven, es como piloto durante la desastrosa expedición de Villalobos", relata el autor. "Después, se sabe que fue acusado de bigamia por la Inquisición; también que vivió durante mucho tiempo en Nueva España; que tuvo un papel importante en los preparativos del Tornaviaje de Filipinas a México, pero que al final no participó activamente en la expedición por desavenencias con el Urdaneta; y que terminó su vida en aguas orientales combatiendo activamente a los piratas japoneses".

Precisamente por su condición de actor de reparto en las principales campañas en zona filipina llamó la atención de Miranda. "Es un personaje extremadamente misterioso. Está siempre pero no sabemos casi nada de él, lo que hace que sea perfecto para abordar ese periodo con rigor pero desde la perspectiva de la ficción". Su idea de "rellenar los años desconocidos de su vida partiendo de los diversos fogonazos de luz que tenemos a mano" surgió hace seis años, cuando comenzó a escribir la primera de las tres novelas con las que pretende "narrar, al mismo tiempo, toda una serie de viajes adyacentes que fueron claves en el desarrollo de la colonización de Filipinas pero de los que no se ha escrito tanto como de la conquista de América". De ese modo, Miranda explica que su intención es llevar a la imprenta una serie de novelas históricas, "completamente rigurosas y trepidantes, a la vez, que trasladen de la mejor manera al lector a esa época concreta".

Crowdfunding

Miranda no es nuevo en esto de la autopublicación. A medida que avanzaba en la escritura de Carrión fueron surgiéndole diversos proyectos, algunos de los cuales cosecharon éxitos más que notables. "A mí me gustan mucho los cómics", explica. "Y como escribir una novela lleva mucho tiempo, a medida que avanzaba en esta tuve la oportunidad de desarrollar algunas propuestas diferentes". No por nada lo primero que llevó a imprenta fue el cómic Espadas del fin del mundo, centrado precisamente en aquellas batallas españolas contra los japoneses.

Poco después, siguiendo esa estela, fue el encargado principal de Lezo, otro cómic, con el que consiguió además la mayor recaudación por crowdfunding de una obra de ficción en España el año pasado. "La diferencia entre aquello y Carrión", explica pese a todo, "es que la novela ya está escrita". Su objetivo ahora no es ir consiguiendo financiación para ir avanzando paulatinamente con el proyecto sino poder llevarlo a imprenta directamente, saltándose los costes añadidos de los intermediarios.

"Lo que yo propongo a todos aquellos que quieran colaborar es una serie de extras", añade. "Para empezar, el aliciente que supone siempre que tu nombre aparezca en los agradecimientos. Pero también la oportunidad de conseguir una obra de alta calidad, editada en tapa dura, con la portada en tinta de plata y con ilustraciones interiores a lápiz, a un precio reducido". Además, en función de lo donado, también se puede tener acceso a un conjunto de láminas a color, a una caja de madera tallada dentro de la cual llegaría la novela y a un facsímil de una novela de caballerías que aparece dentro de la propia obra.

"Por último, evidentemente, les llegaría el audiolibro que estamos desarrollando", termina Miranda. Una grabación realizada por el narrador profesional Joel Valverde, pensada para ser lo más inmersiva posible. "Hemos buscado que parezca que estás dentro de la historia, que tienes al propio Juan Pablo de Carrión al lado contándote su vida de tú a tú, en lugar de que fuese una persona cualquiera leyéndote el libro".

De momento la recaudación no ha podido ir mejor. "Me marqué como objetivo llegar a 6.000 euros, que era el dinero que necesitaba casi justo para poder llevar a imprenta el libro y cubrir gastos, y ya hemos duplicado esa cifra cuando todavía queda la mitad de la campaña, que se cierra el próximo 3 de marzo", comenta Miranda con entusiasmo. El dinero de más, además de traducirse en beneficios para el autor, irá a pagar todos los extras prometidos para los financiadores.

Pinche aquí para colaborar.