'Tierra de clanes', la guía de viajes de la Escocia de 'Outlander'

La editorial Principal de Libros publica Outlander: Tierra de clanes, una suerte de guía en las que Sam Heughan y Graham McTavish, estrellas de la famosa serie, reflexionan sobre sus carreras y su amor por Escocia. Es una historia de las batallas y las guerras escocesas, de su literatura y su gente, pero, sobre todo, es la historia de dos amigos a bordo de una vieja autocaravana con una reserva inagotable de whisky y mucho que contar.

Es un libro, dice la editorial, tanto para los seguidores de estos dos conocidos actores y los fans de Outlander, que descubrirán datos autobiográficos y anécdotas de sus vidas, como para todo amante de la literatura de viajes.

Armados con su fiel autocaravana y una sólida amistad, estos dos escoceses se embarcan en la aventura de su vida para explorar la majestuosidad de Escocia. En un viaje salvaje en bote, kayak, bicicleta y motocicleta, recorren paisajes de ensueño y ahondan en la historia y la cultura de Escocia, desde su poesía eterna a las sangrientas batallas libradas en las Tierras Altas.

Con prólogo de Diana Gabaldón, autora de las novelas de Outlander en las que se basa la serie, Tierra de clanes ha sido best seller del Sunday Times, el New York Times, el Publisher’s Weekly, USA Today, el Globe y las librerías Barnes and Noble desde su lanzamiento, y ha vendido más de cincuenta mil ejemplares en Estados Unidos en solo una semana.

Sam Heughan, conocido por su papel protagonista como Jamie Fraser en Outlander, ha trabajado en teatro, cine y televisión durante casi dos décadas. También ha trabajado para recaudar fondos para numerosas organizaciones benéficas, como Marie Curie UK o Blood Cancer UK. En los últimos años, ha ayudado a recaudar más de cinco millones de dólares para la investigación de la leucemia, los cuidados paliativos y la sensibilización sobre el cáncer testicular.

Por su parte, Graham McTavish ha actuado durante más de treinta y cinco años en obras de teatro, películas y series de televisión. Destaca por sus papeles como Dougal MacKenzie en la serie Outlander, el feroz enano Dwalin en la trilogía de El hobbit y el Santo de los Asesinos en la serie de AMC Preacher. Ha trabajado en obras de teatro de todo el mundo, desde producciones del Royal Court Theatre de Londres hasta del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.