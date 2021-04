Lars Kepler, el matrimonio sueco que lleva al extremo la novela negra

Lars Kepler es el pseudónimo bajo el cual el matrimonio sueco formado por Alexandra Coelho Ahndoril y Alexander Ahndoril han entrado en el olimpo de la novela negra. "Lars" por Stieg Larson y "Kepler" por el astrónomo alemán del siglo XVI. Su estilo se ha ganado las alabanzas del público y la crítica, basado en el maridaje perfecto de intriga, thriller psicológico, sensualidad, acción, violencia explícita y terror poco dosificado.

Llega a España Lazarus (Reservoir Books) la séptima entrega de la saga del inspector Joona Linna, que suman más de quince millones de lectores en todo el mundo. Solo en Suecia ha vendido más de 350.000 ejemplares y se han vendido los derechos a veintidós países. A pesar de ser una saga, se pueden leer de forma independiente.

En una presentación telemática desde Estocolmo, admitieron que sus novelas son cada vez más "extremas" pero insistieron en que les queda mucho género por explorar: "Sentimos pasión por el thriller y por la novela negra. Nos apasionan las posibilidades del género. Cuando tenemos una idea, seguimos adelante. No pensamos si va a ser tan violento como el libro anterior o no, solo seguimos el hilo de la historia y lo que nos dicta el corazón", aseguraron.

La trama de Lazarus es "muy muy oscura". Alguien está ejecutando a criminales buscados en toda Europa –violadores, profanadores de tumbas, etc - con una crueldad inusitada. Todos guardan cierta relación con el historial del detective Joona Linna que, junto a su compañera Saga Bauer, deben buscar a un sádico asesino en serie al que dio por muerto hace años. Por eso se llama Lazarus. Jurek Walker, protagonista de una anterior novela, El hombre de arena, regresa con su pasado a cuestas: disfrutaba enterrando en vida a los seres queridos de sus víctimas.

"Lazarus es una historia muy negra, pero nosotros seguimos pensando que escribimos libros optimistas porque empieza con acontecimiento espantosos, pero también tiene héroes que nunca se rinden. Se pasa del caos al orden, de la injusticia a la justicia. Intentamos gestionar nuestros propios miedos a través de las historias y así nos sentimos un poco mejor. Tenemos una especie de contrato con los lectores y nos gusta pensar que al final todo irá bien, no bien del todo, pero sí algo bien", indicó Alexandra Coelho, que reconoció que hay partes del libro que no ha podido releer "sin empezar a llorar".

Su forma de trabajar es bastante peculiar. Parten de una idea que les gusta a ambos, desarrollan el argumento durante meses y, una vez comenzado el proceso de escritura, se intercambian los textos por email y los van modificando y reescribiendo, de modo que se difumina la línea que separa la autoría de uno y de otro. "¿Quién de los dos mata más? No lo sabemos".

La pareja considera que parte de su éxito proviene de sus personajes, no creados como "monstruos porque no tendrían complejidad, sino como personas con muchas capas", que llegan a ser más importantes que el propio argumento. "La empatía es clave. Los personajes y las historias se entrelazan. Es difícil analizar el personaje al margen de lo que ocurre", aseguraron. "Como escritor, tienes la necesidad y la obligación de dar vida a cada personaje y darle lógica interna, aunque sea un asesino. Puesto que ser un asesino en serie es un trastorno psicológico, el criterio básico es seguir esa necesidad urgente de matar, matar y seguir matando. Es como un puzle que vas resolviendo. Cada uno de nosotros tiene algo oscuro o muy oscuro, pero, por suerte, no todos tenemos un asesino en serie dentro. Para nosotros, asesinar es una decisión, pero para otros es una pulsión, es una necesidad interna. Exploramos estos distintos aspectos", añadieron.

Para perfilar la mente de cada asesino, necesitan "un sentimiento de autenticidad" y por ello se entrevistan con psiquiatras, psicólogos y oficiales de policía, para ya después, a ese material añadirle sus propios miedos e imaginación. Curiosamente, a pesar de la extrema violencia de la que, en ocasiones, hacen gala, tienen una visión optimista de la sociedad: "Odiamos la violencia y tenemos fe en la humanidad. Se han hecho cosas horrorosas, tremebundas, ni siquiera imaginables, pero también se han hecho cosas buenas y empáticas".

La serie de novelas que protagoniza el detective Joona Linna ha sido publicada en cuarenta países, con más de quince millones de ejemplares vendidos en total. Lazarus es la séptima entrega, a la que preceden El hipnotista (2009), El contrato (2010), La vidente (2011), El hombre de arena (2012), En la mente del hipnotista (2014) y El cazador (2016).

Lars Kepler. Lazarus. Traductores: Pontus Sánchez y Frida Sánchez. Reservoir Books, 2021. Nº de pág.: 547. PVP: 20,90 €