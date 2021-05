Jo Nesbo: "Las partes más despreciables de mí me parecen muy útiles en literatura"

El exitoso escritor noruego Jo Nesbo (Oslo, 1960), uno de los referentes actuales del género negro escandinavo, ha revisado el mito de Abel y Caín en su última novela, El reino (Reservoir books), en la que están presentes algunos de sus temas habituales pero en la que explora nuevos caminos como los límites de la lealtad y la disyuntiva entre la felicidad personal y el deber fraternal. Nesbo enreda varias tramas complejas, que viste con diálogos trabajados y personajes con muchas aristas.

El reino está ambientado en los páramos de Noruega, en una antigua granja que ha sido el hogar de toda la vida de Roy, un hombre solitario y retraído, con un pasado violento, que regenta la gasolinera del pueblo. Su rutina se ve interrumpida con el regreso de su hermano pequeño, Carl, que se trasladó hace quince años a Estados Unidos tras la muerte de sus padres en un accidente de coche. No vuelve solo. Lo hace acompañado de su esposa, Shannon, una enigmática arquitecta con la que ha ideado un plan para construir un gran hotel en los antiguos terrenos familiares. Su presencia agrietará la relación fraternal.

"La mayor parte de las historias se basan en la tradición, en historias iniciales, mitos, la Biblia…y esta historia tiene similitudes con Caín y Abel, pero no es solo esto. Es una historia de dos hermanos muy complicada", explicó el autor, durante la presentación virtual de la novela.

"Creo que el punto de partida de esta novela es algo que sucedió cuando yo tenía 20 años. Mi padre era una persona muy racional y muy justa que creía en el bien y en mal. Tuvo una pelea con un vecino que quería comprar una parte de nuestra tierra por una cantidad muy pequeña de dinero y mi padre empezó a verlo como a un enemigo. Le pedimos que mirase el problema desde ambos puntos de vista y nos contestó que cuando hablas de la familia sólo puedes mirar desde el punto de vista de la familia, sin discusión. Me sorprendió mucho. Nos dijo que escoges a la familia por encima del bien y del mal", recordó el noruego.

Jo Nesbo | Thron Ullberg

Con este libro, Jo Nesbo se aleja de los tópicos de la novela negra más encorsetada para presentar una tragedia con cierto regusto optimista. "La tragedia siempre ha formado parte de mi narrativa. Hace unos años hice una versión de Macbeth", admitió. Esta vez, ha querido reflexionar sobre las pasiones ocultas, las cuentas pendientes, las viejas rencillas y los secretos del pasado que terminan por aflorar a la superficie. Para ello, se ha valido de la ambientación, situando la acción en un pequeño pueblo que actúa como "microcosmos". "Pasé mis vacaciones de verano en pueblos y es fascinante porque todo el mundo se conoce. Tienes esa sensación de sentirte muy seguro, hay una solidaridad, pero por otro lado tienes un sentimiento claustrofóbico", aseguró. "En una comunidad rural, todo lo que hagas tendrá un impacto. Carl vuelve queriendo ganar poder, queriendo conseguir la admiración de su pueblo. Sus vecinos son las personas más importantes para él, a las que quiere mostrar su riqueza, su poder".

La compleja relación entre los dos hermanos hilvana toda la novela, explorando los límites de la fraternidad y lanzando al lector la pregunta sobre hasta qué punto se deben enmendar las malas decisiones de nuestros seres queridos. "Roi es el personaje más simple, es introvertido, una persona práctica, disléxico, con problemas en la escuela, solitario y un poco como su padre. Carl es el extrovertido, encantador, que va bien en los estudios, que brilla. Cuando mueren los padres en un accidente, se convierte en el chico en el que se enamoran todas las chicas y Roi debe evitar que se meta en problemas. La contribución de Carl para Roi es ayudarlo en el colegio, hacerle los trabajos. Tienen esa lealtad y ese amor, pero también sienten envidia y hay una gran competencia entre ambos".

La popularidad, de un modo y otro, te corrompe, es adictiva.

Nesbo reconoce que los personajes son esenciales en este libro y para ello ha hecho introspección: "Lo que más desprecio del personaje es, a menudo, cosas de mí mismo. Digamos que las partes más despreciables de mí me parecen muy útiles en literatura". Precisamente, en la construcción de los protagonistas se aprecia una evolución en su forma de trabajar. "Cuando empecé a escribir, mis libros iban marcados por el argumento. Escribía una sinopsis y el libro avanzaba en función de eso. Pero a medida que he ido ganando experiencia, he descubierto que hay una cierta lógica que no puedes planear sobre el papel, los personajes empiezan a cobrar vida cuando empiezan a andar y hablar. Es como escribir una canción, es la melodía la que te lleva a un lugar que no habías planeado. Creas un personaje y según avanzas, vas añadiéndole capas".

Tengo suerte porque no tengo que escribir éxitos comerciales para pagar mi hipoteca

El reino está escrito en primera persona – a diferencia de su famosa saga protagonizada por el policía Harry Hole-, que permite, dice el noruego, entrar en la mente del personaje y en la propia historia desde la primera página. "No sabes si puedes confiar en el narrador", considera.

Jo Nesbo es una de las voces más importantes del género negro nórdico, un autor superventas, y no teme decir que "la popularidad, de un modo y otro, te corrompe, es adictiva". Aun así, cree que es un autor honesto. "Hay unas expectativas respecto a tu trabajo y realmente no sé si puedes escapar de lo que se espera de ti. Tengo suerte porque no tengo que escribir éxitos comerciales para pagar mi hipoteca. Tengo esa libertad económica de hacer lo que me gusta. No me hice escritor para buscar un éxito comercial, sino por amor al trabajo y a la narrativa. Cuando empiezo un nuevo proyecto me pregunto qué quiero conseguir. Lo que quiero es crecer como escritor y escribir algo que me gustaría leer como lector".

Jo Nesbø. El reino. Reservoir Books, 2021. Traductora: Katrine Tollefsen Lotte. PVP: 21,90 € / Nº de pág.: 624