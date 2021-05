Muere Caballero Bonald, el penúltimo de la generación del 50

José Caballero Bonald, en una imagen de archivo | EFE

El poeta, novelista y ensayista José Manuel Caballero Bonald, Premio Cervantes 2012, fallecido este domingo en un hospital de Madrid a los 94 años, era el penúltimo de los artífices de la gran renovación poética de la generación del 50 y que hizo del pensamiento crítico y la insumisión una constante en su obra.

Caballero Bonald, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 11 de noviembre de 1926, murió tras permanecer unos días hospitalizado, y se fue "tranquilo, sin sufrimiento y en paz, tal como quería", explicó a Efe uno de sus hijos.

A través de las redes sociales, personalidades e instituciones de la cultura y la política recordaron en redes sociales los versos de Caballero Bonald, penúltimo superviviente de la generación del 50, junto con el poeta Francisco Brines, premio Cervantes 2020.

Poeta, novelista y ensayista, Caballero Bonald fue reconocido a lo largo de su carrera literaria con los más prestigiosos premios en lengua castellana y, además del Premio Cervantes, ganó el Premio de la Crítica en tres ocasiones, el Nacional las Letras Españolas en 2005 y el Nacional de Poesía en 2006, además del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2004, o el Francisco Umbral al libro del año, entre otros.

Insumisión e inconformismo

Crítico, insumiso y socarrón, siempre defendió la potencia "consoladora" de la poesía frente a los trastornos y desánimos que pueda deparar la historia y así lo aseguró en varias ocasiones a lo largo de su vida.

En 1952 publicó su primera obra literaria, el poemario Las adivinaciones. Después aparecieron la antología Vivir para contarlo (1969), la novela Ágata, ojo de gato (1975, Premio de la Crítica) y el libro de poesía Descrédito del héroe (1978, Premio de la Crítica).

En poesía, y después del grito de insumisión e inconformismo que fue Manual de infractores, publicado ocho después de Diario de Argónida, hizo gala de ese mismo espíritu en La noche no tiene paredes (2009), donde se sumergía en "el abismo de la memoria" y reivindicaba la necesidad de dudar porque "el que no tiene dudas, el que está seguro de todo, es lo más parecido que hay a un imbécil".

Y después en 2012 vino lo que quizá fue su aventura más arriesgada, Entreguerras, un largo poema autobiográfico, de casi tres mil versículos, sin rima ni metro prefijados y sin signos de puntuación.

Novelista

Como novelista publicó Dos días de septiembre (Premio Biblioteca Breve, 1961), Toda la noche oyeron pasar los pájaros (Premio Ateneo de Sevilla, 1981), En la casa del padre(Premio Plaza y Janés, 1988) o Campo de Agramante.

También libros de memorias, y como ensayista y articulista fue autor de títulos como Notas sobre el cante andaluz; Narrativa cubana de la revolución; Luces y sombras del flamenco; Luis Góngora: Poesía; Sevilla en tiempos de Cervantes; Copias al natural o Mar adentro.

Considerado como "el poeta de la gran metáfora", con 90 años explicó cómo vivía buena parte del año en la desembocadura del Guadalquivir, frente a Doñana, algo que le reconfortaba porque era como un tónico para fortalecerse frente a lo que ocurría por el mundo, con "todos esos desafueros a cargo de los fanáticos, los sumisos, los gregarios" que no le gustaban.

Un legado suyo está custodiado también desde hace once años en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, y su contenido no se desvelará hasta el 11 de noviembre de 2051, en el 125 aniversario de su nacimiento. "Me conmueve que dentro de cuarenta años alguien abra esta caja, rompa el sobre y recuerde que yo fui un escritor del siglo XX, que se asomó al XXI, que llegó al arrabal de la senectud y que escribió algo que mereció la pena ser custodiado", dijo entonces.