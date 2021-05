Uribes contradice al PSOE-M: "Trapiello no es revisionista en absoluto"

La polémica saltó a comienzos de semana cuando, a raíz del anuncio de las medallas de honor que el Ayuntamiento de Madrid pretende entregar a varios personajes reconocidos, la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, expresó el descontento del partido con que entre los homenajeados se encuentre Andrés Trapiello. "Consideramos que no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa", dijo, haciendo referencia a la labor que desempeñó el escritor en el Comisionado para la Memoria Histórica durante el mandato de Manuela Carmena.

Al día siguiente, Pepu Hernández, cabeza de lista del PSOE en las pasadas elecciones a la alcaldía de la capital, fue preguntado por Carlos Alsina acerca de este asunto y reiteró la postura del partido: "Ese revisionismo nos ha afectado mucho", comentó. "Lo que se está demostrando en el Ayuntamiento de Madrid con la destrucción de la placa de Largo Caballero o de las víctimas del franquismo en el cementerio de la Almudena es que se está destruyendo la memoria histórica y democrática de la ciudad". Y añadió: "Para nosotros, revisionismo significa que algo que estaba perfectamente aceptado resulta que ahora no lo está". Preguntado, sin embargo, con qué consideraciones de la historia manifestadas por Trapiello no está de acuerdo el PSOE, Hernández no supo contestar: "No sé en qué punto exactamente estamos en desacuerdo con lo que dice en sus libros", terminó diciendo.

Precisamente acerca de los dos ejemplos que utilizó Hernández, el de la destrucción de las placas de Largo Caballero y de las víctimas del franquismo en el cementerio de la Almudena, escribió Andrés Trapiello algunos artículos, dejando muy clara su postura. Para él, el monumento de la Almudena no sólo no reconocía a todas las víctimas de la Guerra Civil, sino que homenajeaba a algunos de los asesinos, ajusticiados después, de personas que reposan en el mismo camposanto, a pocos metros de donde se encontraba la placa. Sobre Largo Caballero, por otro lado, se limitó a decir que "fue un político incompetente", además de "uno de los que más exaltó la revolución que desembocó en la Guerra Civil y presidente del Gobierno durante el periodo más criminoso de España". Por eso, "en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se le ha privado de su monumento, no por tirria política".

Esta mañana, todavía con la polémica candente, Alsina ha aprovechado una entrevista con el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para preguntarle sobre el asunto. Y su respuesta ha sido rotunda: "Trapiello no es revisionista en absoluto", ha dicho, antes de añadir que, "además, no hay que hacer ese tipo de consideraciones". "No debemos hacer juicios políticos sobre la cultura y la literatura", ha comentado, dejando claro que, en su opinión, "Andrés Trapiello es un grandísimo escritor, y es de todos". Ahondando en esa idea ha comparado al mentado con el último Premio Cervantes, Francisco Brines, que ayer mismo recibió el galardón de mano de los reyes. "Estuvimos conversando con él y aunque tiene una edad avanzada está lúcido y es un hombre extraordinario", ha dicho. "Cuando hablamos de cultura y literatura", ha concluido, "todos estos autores y autoras son nuestros. Hay que ponerlos en valor, protegerlos y reconocerlos".