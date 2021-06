Pedro, el 'rey cruel' que gobernó en una de las épocas más conspirativas de Castilla

Retrato de Pedro I, en el Consistorio hispalense. | Wikipedia

El médico y escritor Julio Castedo (Madrid, 1964) ha puesto el foco sobre la figura de Pedro I de Castilla, monarca del siglo XIV apodado por unos como el cruel y por otros el justiciero, en su última novela Rey Don Pedro (Berenice).

El autor no se detiene en darle intriga a los hechos más conocidos sobre esta figura – como su muerte a manos de su hermano Enrique de Trastámara, el mayor de los hijos bastardos de su padre- y opta por contar los episodios relevantes y menos sonados de su reinado, en el marco histórico de la Guerra de los Cien Años y la Peste Negra. La novela arranca en el momento de su muerte. Antes de abandonar este mundo, el rey, en primera persona, retrocede hasta su infancia y coronación con tan solo 16 años para contarle al lector su desazón ante la imposibilidad de distinguir entre los nobles que le serán fieles y los que conspirarán con sus enemigos en esa difícil etapa con la que le tocaba lidiar. Vivió rodeado de cuervos.

Será el rey quien sitúe al lector en su árbol genealógico, digno de cualquier ficción. Su madre María de Portugal, hija del rey Alfonso de Portugal, último rey de Castilla de la Casa de Borgoña; su padre Alfonso XI de Castilla, que tuvo diez hijos bastardos con Leonor de Guzmán: "El agravio de sentirse despechada y humillada en público por quien no era solo su marido, sino también su primo, se enquistó en el corazón de mi madre supuró en él hasta el día de su muerte". (pág. 23).

Castedo da vida a un rey reflexivo y recio, duro en sus decisiones: "Nunca he rechazado una provocación, ni siquiera la que encierra una mirada torva en el fondo de una taberna, he desenvainado la espada por mucho menos que un insulto". (Pág. 30)

Vemos un monarca con numerosas conquistas sexuales que, sin embargo, sufrió agravios durante toda su vida. Se queja del sobrenombre que le impuso el paso del tiempo, el cruel: "Hubo quien me dibujó con un apéndice a semejanza de la cola de un animal y con unas peludas patas de cabra, quien decía que mi cuerpo estaba cubierto de gruesas verrugas que eran testigos de mis pecados y quien me acusó de enemigo de la cristiandad por no perseguir hereje". (pág. 50)

Ese fratricidio que le arrancó la vida a los 34 años –se queja el propio Pedro - ha pasado a la historia como "un acto de justicia" gracias a las crónicas de los escribas que vieron recompensado su vasallaje "por hacer virtud de los destinos de su amo".

Castedo, autor de novelas como El fotógrafo de cadáveres o El jugador de ajedrez, deja patente su calidad como prosista, con una narración llena de figuras y unas maneras elegantes. Para dotar al texto de fidelidad, principalmente se ha apoyado en la Crónica del Rey Don Pedro del Canciller Pedro López de Ayala (1332-1407) y en producciones históricas más recientes de autores como Luis Vicente Díaz Martín o Julio de Valdeón.

El autor va más allá de la narración biográfica de los hechos y hace reflexionar al protagonista sobre la naturaleza del mal, del amor, los celos, la traición y las ambiciones, bajezas y grandezas de cualquier humano: "Ya sean los celos o la envidia, ya sea la peste o cualquier otro viento negro que emponzoñe el alma, el resultado no deja de ser el mismo porque algo remoto y hasta ese momento ajeno invade las entrañas y perturba para siempre el deseable equilibrio de los humores. (pág.24)

Personajes históricos

María de Padilla, frente a Pedro I, en un grabado de Paul Gervais.

Aparecen otros personajes históricos destacados, como Leonor que, pese a su ambición, "era una mujer querida y respetada, que había hecho feliz al rey Alfonso durante 20 años". Los celos de otra mujer le depararían una muerte horrenda que dividió a la nobleza y ennegreció aún más el ambiente de la época.

Pedro I de Castilla encontrará un aliado en el amante de su madre, que se convierte en su valido e inspirador de su política respecto a la Guerra de los Cien Años y en cuanto a las relaciones con Francia e Inglaterra. María de Padilla será la mujer con la que compartió sus días más felices.

En la portada de la novela se lanza una pregunta: ¿Cruel o justiciero? Es el lector quien decide.

Julio Castedo. Rey Don Pedro. Editorial Berenice, 2021. ISBN: 978-84-18346-27-9. 240 páginas. PVP: 17,95 €