Considerando, abandono y deshonor en la pérdida de Málaga. Así se llama el nuevo libro del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, Antonio Nadal Sánchez, que se presenta el jueves, 10 de junio, en el Club Mediterráneo de Málaga.

Sigue con él una trayectoria nítida, valerosa y coherente que está consiguiendo que la "memoria histórica", un cínico ejercicio de imponer hechos e interpretaciones para bien de los que perdieron la guerra, deje paso a la historia profesional sin adjetivos.

El historiador vocacional Antonio Nadal ya dejó claro en su libro anterior, la revisión actualizada de La guerra civil en Málaga, libro que reseñamos en estas mismas páginas, que frente a esa manipulación está la verdadera historia, la que investiga con rigor documental, la que acude a registros y archivos, la que es fiel a las fuentes y valora la veracidad de los testimonios.

Consecuencia bien grata de aquel libro fue el homenaje público a las 270 víctimas de la "saca" miliciana de la vieja cárcel de san Rafael de Málaga entre el 22 de agosto y el 24 de septiembre de 1936 y, por extensión y decisión, a las 3.406 personas civiles, religiosas y militares, vinculadas o relacionadas con las derechas y el bando nacional, muertas en la provincia de Málaga durante el breve mandato de los gobernantes republicanos sobre la provincia.

Un testigo de excepción, el americano Edward Norton, empresario de avellanas y cónsul de Estados Unidos, lo apuntó en uno de los mejores libros que han contado qué pasó en Málaga desde 1931 a 1939.

Su Muerte en Málaga comienza así:

Tales excesos injustificados, unidos a la pericia estratégica del adversario, anunciaron la caída de la Málaga republicana en 1937 ante las fuerzas de Franco, una derrota que se oculta tras una cortina de humo que trata de convertir al ejército franquista en el autor de un "genocidio" inhumano: la "desbandá" de la carretera de Málaga.

De ese modo, se trata de hundir en el olvido el descontrol ilegal desde los primeros momentos de la II República hasta, muy especialmente, julio y agosto de 1936. De paso, se trata de ignorar los crímenes cometidos bajo la autoridad republicana. Pero se intenta asimismo difuminar su responsabilidad por el abandono y desorganización militares de la plaza antes del ataque final franquista.

Además, se quiere presentar la famosa huida de la ciudad de una masa, conjunta de milicianos armados y civiles republicanos, como una consecuencia de la "barbarie" franquista sobre población civil en vez del resultado, como realmente fue, del clima de deserción imperante ya en los republicanos.

Se pretende olvidar el comportamiento, a veces más que indecente, de sus jefes políticos y militares y del miedo a las represalias que imaginaban en los vencedores cuando conocieran los feroces asesinatos que se habían perpetrado en Málaga.

El profesor Nadal expone crudamente los hechos y se erige como proyección del ejemplo del heroico periodista británico de investigación, Gareth Jones, que defendía una y otra vez que la verdad observable en los hechos existe y es sólo una.

En su caso, demostró que la hambruna ucraniana decretada por Stalin hacia 1930 mató a millones de personas (se conoce como "Holodomor", matados por hambre, para diferenciarlo del "Holocausto", matados por fuego), con el fin de ocultar el fracaso de un régimen comunista que deseaba presentar a Moscú como una moderna ciudad próspera y desarrollada.

Que la defensa de Málaga no fue la más adecuada y que su posición estratégica de bolsa enemiga en el interior del frente franquista con salida al Mediterráneo y a Gibraltar no fue comprendida, está más que demostrado en las sesiones de la investigación que el propio gobierno de la República tuvo que emprender tras la caída.

Había sospechas y acusaciones de traición con la vista puesta en la discutida gestión militar de Largo Caballero e Indalecio Prieto. Las actas de la comisión, que transcribe Nadal con profusión y esmero, producen vergüenza y, en ocasiones, bochorno y abatimiento por las conductas impropias descritas.

Que el comportamiento de Largo Caballero, presidente del consejo de ministros de la II República en aquellos momentos y su gabinete de guerra, fue lamentable para Málaga no puede dudarse.

Tal vez no pronunciara la rotunda frase "para Málaga, ni un fusil ni un cartucho" ni diera tal orden, pero su intento de eliminar la influencia de sus enemigos políticos le condujo a despreciar la importancia de Málaga en el futuro de la guerra.

Baste una muestra textual para dar una idea del clima reinante:

Y para confirmar la degradación léase este diálogo telefónico transcrito entre el entonces jefe militar de Málaga, José Villalba, y el asesor militar y subsecretario del Ministerio de la Guerra asumido por Francisco Largo Caballero, el coronel José Asensio:

"Villalba. — ¿Es el ministro?

—Soy Asensio.

Villalba. — Oye, Pepe, he recibido orden del ministro para que vuelva

a Málaga y..

—Tú no has debido salir de Málaga.

Villalba. — En Málaga han entrado los fascistas y el que diga otra cosa miente. Yo no he abandonado Málaga.

— Mira. Tú no has debido salir vivo de Málaga, sino que debiste quedarte allí como te ordenó el ministro.

Villalba. — Tú no sabes lo que pasa en Málaga. ¿Qué yo vuelva a Málaga? ¿Quieres que me entregue a Franco?

—Lo que tienes que hacer es volver a Málaga, de donde no has debido salir.

Villalba. — ¡Claro, y que me coja Queipo! ¡Si eso es lo que queréis!"