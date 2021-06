Sánchez Dragó presenta 'Habáname', una novela guión con Cuba como protagonista

Fernando Sánchez Dragó (Madrid, 1936) ha presentado en Es la mañana de Federico su último libro Habáname (Harkonnen Books), una novela que nació como guion de cine con Miami y La Habana como protagonistas. Nunca llegó a la pantalla, pero ahora sí está disponible para los lectores.

Dragó tenía en mente una superproducción que iba a protagonizar Andy García, pero que nunca llegó a rodarse. Narra la peripecia de dos hermanos gemelos separados por dos Cubas diferentes, con la alargada sombra de Castro. "Lo escribí en el 96 y fui a Cuba y Miami, las dos Cubas en realidad, para documentarme. Me las recorrí de punta a punta. Cuba me encantó porque me encontré con una especie de España congelada que hablaban casi como en el Siglo de Oro. Me encerré en el legendario Hotel Nacional y me entró una fiebre creadora brutal", contó en los micrófonos de esRadio.

En menos de un mes y escribiendo en el hotel más de doce horas al día, le salió "un novelón de 250 páginas" que se iba a llamar Foto de familia. "La película no salió adelante porque era un proyecto muy caro para la época y además se quería que uno de los hermanos gemelos fuera Andy García. No lo llegué a ver, pero el productor sí. Parece ser que a Andy García no le pareció lo suficientemente anticastrista y ahí encalló la cosa", aseguró el escritor.

Ese texto fue condenado al olvido en un cajón hasta que, hace unos meses, un editor de Valencia le preguntó por algún libro que tuviera perdido. "Ha hecho una edición primorosa que tiene dos grandes particularidades. Está escrita a máquina de escribir, una tipografía preciosa; y tiene prólogo de Hedy Lamarr. Ha sido una de las tres mujeres más hermosas de la historia del cine. Fue idea del editor que el prólogo estuviera firmado por una figura del cine ya muerta", desveló Dragó.

En caso de que llegue a convertirse en película algún día, le gustaría que la dirigiera José Luis Garci y participara en el reparto su nieta.

A lo largo de su carrera, Fernando Sánchez Dragó ha publicado unos cincuenta libros y ha sido en dos ocasiones Premio Nacional de Literatura. Ha obtenido el Premio Planeta (finalista y ganador), el Fernando Lara, el de Espiritualidad Martínez Roca, el Nacional de la Federación del Gremio Profesional de Editores y el Ondas, entre otros.