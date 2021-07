Mikel Santiago: "El gran reto era meter a una banda de rock en una historia de misterio"

Mikel Santiago | Ediciones B

Imaginen conducir por una carretera rural, de noche, en algún punto de la geografía vizcaína, y que de pronto dos manchas blancas adviertan que una persona acaba de aparecer a pocos metros del vehículo. Eso le pasó a Mikel Santiago, según cuenta él mismo, una vez que estuvo a punto de atropellar a un joven que regresaba borracho de una fiesta. "Le salvaron sus zapatillas", relata a este periódico. "No llega a ser por ellas y no le habría visto hasta después de pasarle por encima". No hay mal que por bien no venga. Aquel suceso le generó un chispazo en la imaginación desde el que surgió su última novela.

En plena noche (Ediciones B) arranca de forma parecida. En la oscuridad de una de esas carreteras características, un coche se topa de repente con un chaval que camina como un zombie. No consigue frenar a tiempo y lo atropella a poca velocidad. El golpe en la cabeza deja al viandante todavía más confuso. Lo único que puede articular es una frase: "Me han secuestrado". El resto de la historia transcurre veinte años después, cuando Diego, el chaval desorientado, al fin ha conseguido conquistar su sueño de convertirse en una estrella de la música y, por circunstancias truculentas, se ha visto obligado a regresar al mismo pueblo del que tuvo que huir poco después del accidente.

Aquella noche de 1999, cuando huyó de su secuestro, no pudo hacerlo con su novia. Ella desapareció con el captor, y las lagunas en su relato le hicieron parecer el principal sospechoso ante los ojos de todo el mundo. "Ahora tendrá que reencontrarse con su pasado, con sus antiguos amigos y con la gente que le expulsó, y desentrañar ese misterio que le ha pesado como una losa durante tanto tiempo". Así resume Mikel Santiago los principales elementos de la trama, bastante ligada al resto de su obra. "Después de seis novelas", comenta, "me doy cuenta de que lo que he cultivado es la temática del pueblo pequeño, de los grupos de amigos, de los entornos familiares. El domestic noir, que le llaman ahora. Novelas que no son policiales en sí, cuyos protagonistas son gente normal, pero que transcurren en un paisaje delimitado, pequeño. Tramas muy sencillas, en ese sentido".

De hecho, ha inventado un pueblo, Illumbre, que ejerce el mismo papel que el Castle Rock de Stephen King. "Illumbre es el último aliciente", explica. "Es un hilo conector entre novelas, porque es un pueblo que se repite una y otra vez, y cuyos personajes vuelven a aparecer en novelas posteriores. Es algo divertido para el lector fiel. Lo que se genera es un universo propio en el que la gente que se ha leído las novelas, además de disfrutar de la trama, también disfruta de la interconexión".

Misterio y Rock and Roll

Santiago tocó en un grupo hace unos años, conoce el mundillo y siempre había tenido ganas de plasmarlo en una de sus novelas. "El reto era meter a una banda de rock en un misterio. Y parece que ha funcionado bastante bien", comenta. Aunque, al mismo tiempo, reconoce que el componente musical no varía demasiado su método creativo. "El secreto de mis novelas es que me esfuerzo mucho en que sean divertidas. A pesar de hablar de cosas duras, de asesinatos y desapariciones, intento que la gente disfrute leyendo. Por eso empiezo siempre con un misterio, un gran enigma, que es el arco principal de la novela y que está muy claro desde el principio. En este caso la gran pregunta es quién se llevó a Lorea, la novia de Diego. Luego, voy añadiendo una sucesión de acertijos, voy construyendo personajes, intercalando escenas de tensión, de suspense… Y en esa alternancia de cosas lo que busco es la diversión del lector. Que tenga ganas de resolver los misterios y se enganche con sus propias teorías".

Redes sociales y justicia popular

Otro de los temas que aparecen en la historia, sin ser el principal, es el que tiene que ver con el ajusticiamiento popular en redes sociales. "Estamos viendo que Twitter es como un animal impetuoso y superficial que se mueve por impulsos no demasiado analíticos. Algo se hace viral y nadie se suele plantear de dónde viene. Sencillamente hay que decidir rápidamente si se está a favor o en contra", comenta. "Nos obliga a posicionarnos sin tener datos ni tiempo para reflexionar. Y es algo que hemos visto muchas veces con personajes públicos que, de la noche a la mañana, sufren una especie de juicio popular sin que le hayan dado la oportunidad de hablar ni a él, ni a los jueces, ni muchas veces a los buenos periodistas". Por eso, ha querido profundizar en ese asunto aprovechando a su personaje principal. "Es algo que me ha venido muy a cuento porque este tipo de celebridades están mucho más expuestas que la mayoría, por lo que era un asunto verosímil, que me permitía introducir un nuevo elemento en la novela".

Al mismo tiempo, considera que existe un paralelismo curioso con lo que puede ocurrir en comunidades pequeñas. "No deja de ser un desdoblamiento. Lo que le ocurre en 2020 a Diego en Twitter es lo mismo que le ocurrió en 1999 en Illumbre", explica. Aunque concreta: "No se trata de una crítica, ni una búsqueda de una moraleja. Creo que es algo que nos ocurre a todos, que tiene que ver con la sociología social. Cuando una persona está estigmatizada, todo el mundo suele volverle la espalda. Nadie quiere mancharse las manos con una persona señalada. Y tampoco tienen por qué repudiarla. La mayoría de las veces simplemente se ponen de perfil, no hacen nada, y permiten que esa persona sea expulsada en silencio. Se trata de algo muy real. Todos conocemos ejemplos. Creo que es algo que le da una entidad al desarrollo de la trama. Jugar con ese punto, que Diego llegue a plantarse y a preguntarse por qué demonios se fue, si él no era culpable".