Pérez-Reverte vuelve a enfrentarse a la Academia por la tilde en "sólo"

No es la primera vez que Arturo Pérez-Reverte se enzarza en público con la Real Academia y muestra un criterio contrario al oficial, pese a ser miembro de la institución desde hace más de quince años. Generalmente, el asunto que más cola ha traído en los últimos años tiene que ver con la acentuación del adverbio "sólo", algo que, según la RAE, no está justificado, por lo que la recomendación es no tildarlo nunca.

Esta semana una consulta en Twitter acerca del asunto ha vuelto a provocar la contestación tajante del escritor. Así, mientras la Academia se reafirmaba en una postura que lleva generando polémica desde hace más de diez años, Pérez-Reverte dejaba clara su opinión: "Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día", explicaba. Un encontronazo que, pese a no ser el primero, ha vuelto a causar revuelo entre los usuarios de la red social.

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021

Y es que la cosa no terminó ahí. Preguntado directamente por otro usuario, el autor de novelas como El maestro de esgrima o la saga de El capitán Alatriste regresaba sobre el asunto: "Sólo opino que no estoy solo cuando escribo sólo con tilde, lo que hago sin complejos cada vez que lo necesito; algo que, como escritor profesional que soy, me ocurre a menudo. A mí me enterrarán con las tildes puestas, demostrativos pronominales incluidos, que ésa es otra". Abría de esa forma otro melón: el de la acentuación de los pronombres demostrativos. A ese respecto ocurre más de lo mismo: mientras que la docta casa vuelve a recomendar que no se tilden nunca, Pérez-Reverte considera que es mejor hacerlo para evitar malentendidos innecesarios.

Sólo opino que no estoy solo cuando escribo sólo con tilde, lo que hago sin complejos cada vez que lo necesito; algo que, como escritor profesional que soy, me ocurre a menudo. A mí me enterrarán con las tildes puestas, demostrativos pronominales incluidos, que ésa es otra. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021

La explicación oficial que ofrece la página web de la RAE para explicar el polémico cambio de criterio dice que "ese empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones. Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras". Sin embargo, el propio director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, reconocía en un reciente reportaje publicado por el diario El País que se trata de una cuestión que tiene dividida a la institución.

Escritores reconocidos como Mario Vargas Llosa, Javier Marías, Juan Gómez-Jurado o el propio Arturo Pérez-Reverte llevan años reafirmando su resistencia a dejar de tildar esas palabras. En cambio, otros como Antonio Muñoz Molina, Soledad Puértolas o Juan Mayorga han terminado aceptando el cambio.