Movistar+ acaba de estrenar A la caza del amor, una serie inglesa, producida por la BBC, protagonizada por Lily James y Emily Beecham y dirigida por Emily Mortimer. Está basada en la novela homónima de Nancy Mitford, un éxito en todo el mundo con más de un millón de ejemplares vendidos. El libro supera, con diferencia, la calidad de la miniserie. Es una novela de una ironía extraordinaria, muy fina, que se pierde en su adaptación televisiva. Edita Libros del asteroide, con prólogo de José Carlos Llop.

La autora, Nancy Mitford (1904-1973), es tan interesante o más que su libro. Es aristócrata inglesa, amiga Evelyn Waugh. Escribió varias novelas, biografías y ensayos como Noblesse oblige. An Inquiry into the Identificable Characteristics of the English Aristocracy.

La novela es en gran parte autobiográfica. Nancy Mitford utiliza elementos reales de su extravagante y famosa familia para construir el relato. La acción transcurre en la casa de campo de los Radlett, una familia de seis hermanas, a cual más extravagante. Además, hay otros personajes como el malhumorado padre, el tío Matthew y sus curiosos pasatiempos -organizar cacerías en las que las piezas son alguno de sus hijos-, o la ausente madre.

Por su ironía y su sátira de la aristocracia, hereda el estilo de Oscar Wilde y Wodehouse. Presenta el símbolo de la nueva mujer inglesa, más libre, de los años 20, el periodo de Entreguerras.

En la novela se ve el contraste de dos primas: por un lado, Fanny (narradora), bastante sensata; y por otro, Linda, una alocada romántica. El texto puede dividirse en tres momentos. El primero, de niñas, la parte más divertida, una parodia de los tópicos en los que cree la aristocracia inglesa tradicional. Todos son excéntricos y disparatados.

La segunda parte aborda su adolescencia, con los primeros bailes, la presentación en sociedad, los novios, las bodas... Linda se casa con un aburridísimo lord conservador Tony. La última parte trata la preguerra y la guerra.

El gran mérito de la novela de Mitford es su inteligente ironía y su sutileza. No "hace sangre", sino que se divierte contando todos los absurdos de ese "mundo antiguo". Está repleta de brillantes situaciones, personajes, episodios y frases.

José Carlos LLop, autor del prólogo, resume muy bien la novela: "Es uno de esos libros que uno debe llevarse a una isla desierta para no volverse un misántropo".

Nancy Mitford. A la caza del amor, prólogo de José Carlos LLop, Barcelona, Libros del Asteroide, 8ª edición, 2017, 265 págs, 15’95 euros. ISBN: 978-84-934315-0-1