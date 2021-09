Salsa, muralistas y escritores: Colombia tiñe de carnaval la Feria del Libro de Madrid

La Embajada de Colombia ha ofrecido este miércoles un desayuno informativo con motivo de la campaña "Colombia diversa y vital". El país latinoamericano es el invitado de honor en la edición de la Feria del Libro de este año y, del 10 al 26 de septiembre, ofrecerá una programación cultural en Madrid integrada por cineastas, bailarines, muralistas y, por supuesto, escritores.

La ministra consejera de la Embajada, María Andrea Torres, subrayó el "interés que tiene Colombia de mostrar su diversidad cultural": "Hay una diversidad generacional y de trayectoria. Hay una diversidad cultural: tenemos autores afrodescendientes, indígenas, caribeños, del Pacífico… creo que eso da una colombianidad muy clara a esta selección de autores que vamos a tener en la Feria del Libro".

Como la ministra consejera habló de diversidad geográfica y literaria, LD preguntó por la variedad ideológica de los autores seleccionados. Respondió el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata: "Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. A mí me gusta García Márquez porque me gusta, no porque sea de izquierda o de derechas, o me gusta Neruda porque me gusta lo que me transmite sin preguntarme por su ideología. Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra".

"Colombia diversa y vital" ha contado con las colaboraciones de organismos como Casa de América, la Fundación Ortega y Gasset o el Hospital Niño Jesús, donde se proyectará una película y una serie. El viernes 10 se inaugurará con un show de salsa de la compañía Danza Yuba, al que está previsto que asista la reina Letizia, y con la conferencia inaugural "Presencia de Colombia en el mundo del libro de España", del poeta Darío Jaramillo Agudelo. Durante estas jornadas, protagonizarán encuentros culturales el cineasta Sergio Cabrera, el abogado y director de la Biblioteca Nacional de Colombia, Juan Luis Mejía Arango, la bióloga Brigitte Baptiste o la periodista científica, autora y editora Ángela Posada Swafford. Además, Gabriel Calle y el Colectivo Vértigo pintarán dos murales en la estación de metro de Colombia y el jueves 16 habrá un desfile, desde Cibeles al Retiro, del Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Por último, visitarán España el presidente colombiano, Iván Duque, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

Desinformación y revisionismo histórico

Un compañero de prensa preguntó al embajador por los tópicos de la visión que se tiene en Colombia de España. Éste se refirió a las protestas violentas de abril y mayo por la reforma tributaria: "Hubo muchísima desinformación de todo tipo. Se estaba confundiendo protesta pacífica con violencia y vandalismo y, supuestamente, con una respuesta desmedida de la policía, que hacía ver a Colombia como un Estado represivo, que no permitía la protesta, cuando es lo contrario: está garantizada la posibilidad de protestar, no la de hacer desmanes y vandalismo".

Plata señaló que "hubo que corregir muchísimos mensajes, dar muchas explicaciones y hacer mucha didáctica": "La percepción de acá era que había una pobre gente que salía a protestar, que es un derecho básico y esencial, y se reprimía con violencia. No se estaba teniendo en cuenta que hubo gente que salió a quemar furgones de policía, sucursales bancarias, estaciones de gasolina...".

LD recordó que, en las protestas de Barcelona, unos indocumentados intentaron quemar un furgón policial con agentes de los Mossos d’Esquadra dentro, y preguntó por la opinión generalizada que se tiene de España en Colombia. Respuesta de Plata: "Que alguien me explique qué tiene que ver el saqueo o el intentar quemar vehículos policiales con la independencia catalana o con la reforma tributaria de Colombia. No le veo la casualidad, pero eso pasa. Es muy fácil echarle la culpa al Estado, pero el Estado tiene la función de mantener el orden y velar por los derechos de los demás, de la gran mayoría. ¿Qué pasa con la gente que tiene el derecho de ir a trabajar, a estudiar o a mercar? El Estado debe garantizar eso".

Además, el embajador contó a LD que, si bien, "en general, la cultura española es muy querida en Colombia", también hay personas dedicadas al "revisionismo histórico": "Hoy en día, cualquier actuación del pasado, en un contexto del pasado, en un revisionismo histórico del siglo XXI, es totalmente cuestionable. Cualquier héroe de nuestro pasado, hoy en día, se vuelve cuestionable con los estándares del siglo XXI. Ese revisionismo histórico, con las estatuas de personajes españoles siendo vandalizadas, atacadas… hay que medir eso". ¿Estamos ante un caldo de demagogia? "Tú lo has dicho –dijo el embajador sonriendo–. Yo soy muy prudente".