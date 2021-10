Dos señoras que investigan

Hay dudas sobre si el nudo Windsor es cosa del duque de Windsor o de su padre, Jorge V. Al fin y al cabo, esos dos sólo hablaban entre ellos de ropa. El padre de quien fuera por poco tiempo Eduardo VIII era un fanático de las reglas de vestimenta. Una vez vio al duque de Devonshire en Ascot, no le pareció bien su etiqueta y le preguntó si venía de cazar ratas. Ahora El nudo Windsor (Anagrama) es una novela de S.J. Bennet (Richmond, Yorkshire, 1966), la primera entrega de la serie ‘Su Majestad, la reina investigadora’. O sea, Isabel II se dedica a resolver crímenes. Como Jessica Fletcher, como Miss Marple o, en la realidad, como las americanas Kate Warne, la primera mujer detective en la agencia Pinkerton, o Mary Grace Humiston, a la que llamaban la señora Sherlock Holmes.

Lo curioso es que en Alemania les haya dado por lo mismo y David Safier (Maldito Karma) haya puesto a una jubilada Angela Merkel a resolver crímenes en el pueblo donde vive. La acción transcurre en Uckermark, en el land de Brandemburgo, donde Merkel tiene una casa. Se titula Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada (Seix Barral) y ambos libros tienen más gracia que Zapatero escribiendo sobre Borges. Sí la tendría quizá una novela sobre Zapatero y sus melonadas, venezolanas o borgianas. Su día a día, sus pensamientos, sus nubes. Sus melonadas, repito. El otro día presentó su libro (No voy a traicionar a Borges, Huso editorial) y entró en el Instituto Cervantes con la Cantata 140 de Bach. Luego dijo que se atrevía a comparar a Borges con Bach. "Bach, también conocido como Dios por quienes aman la música, expresa lo más sublime. Uno puede vivir con Bach y con Borges sin ningún problema". Es más que un bobo solemne, como le llamó Rajoy. Y vale que a uno le puede gustar o no Borges. Pero claro que Borges era un erudito y eso lo pone en un lugar superior para los tontos. "Uno puede vivir con Bach y con Borges sin ningún problema". Hombre, que tampoco has comparado a Bukowski con Bach. O a Dum Dum Pachecho como escritor de sus memorias, Mear sangre, con Bach.

Vuelvo a las señoras. La Merkel detective se deja ayudar por su marido y se llaman entre ellos Pufeline y Puffel, un pastel típico de carnaval. La traducción en la novela es Bizcochita y Bizcochito. Anda, como Peter McNicol en Ally McBeal. Bizcochito. El autor resalta en su personaje protagonista la inteligencia y la honestidad, la abstracción del ruido, la capacidad para el análisis y el pensamiento, armas tan útiles para la alta política como para resolver el supuesto suicidio de un aristócrata. Aparece un perro llamado Putin, una especie de asistente (a Merkel le dan miedo los perros y el ruso le puso uno gigante en Sochi). El mundo ruso tiene una gran importancia en El nudo Windsor (el MI5 cree que el asesino es un enviado de Putin), pero lo más increíble es que la señora mayor de aquí (más mayor que la alemana) también investigue un supuesto suicidio, el de Maksim Brodsky, un pianista ruso de 24 años muy guapo que aparece muerto de una manera parecida a la de David Carradine con su autoasfixia sexual. El tono es muy divertido, no loco, pero a veces sí se acerca a la comedia Los Windsor. De hecho, los rusos están invitados con el fin de que suelten la pasta para uno de los proyectos del príncipe Carlos. Y aquello parece el índice onomástico actualizado de El baile de Natasha, el libro de Orlando Figes.

Ambientada a principios de la primavera de 2016 en el castillo de Windsor, y mientras mantiene su agenda, la reina toma en secreto las riendas de la investigación (acompañada de su joven secretaria, Rozi), cuando ve que los profesionales empiezan a apuntar al servicio. Trabaja en silencio, como Yolanda Díaz para impedir la ampliación del aeropuerto del Prat. Es muy divertida la novela, pero mí me gusta más The Crown. Y The Windsors.