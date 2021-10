La confesión "machista" de Marx, Proust y el progresismo acéfalo

Karl Marx | Archivo

Si algún representante político o personaje de la sociedad civil de la España actual respondiera "débiles" a la pregunta de cómo le gustan las mujeres y "fuertes" a la cuestión de cómo prefiere a los hombres, es seguro que la actual izquierda arracional y demagógica (y alguna derecha anómala) le endosaría el calificativo de "machista".

Es más, aunque el personaje que respondiera de ese modo a tales preguntas hubiera nacido en el siglo IV antes de Cristo o en el siglo XVIII, daría igual. Una individua como Irene Montero, por poner un ejemplo merecido, le calificaría del mismo modo lacerante. El tiempo y la historia no constituyen un límite o una circunstancia que hagan modular ningún tipo de juicio sectario. Da lo mismo que da lo mismo que fuesen Moisés, Julio César, Beatriz de Suabia, Ana Bolena, Miguel Ángel, Proudhon o Althusser los autores de las respuestas porque todos serían condenados por machistas.

Escribió Ortega que el verdadero conservador es quien pretende que el pasado siga viviendo en el presente en vez de dejarlo donde debe estar, que es en el pasado. Parece que ahora el intrépido y auténtico progresista es quien incrusta su manera de entender el presente en el pasado eliminando con sus ideas y juicios los hechos reales y sus circunstancias. Ocurre entonces que no se progresa porque se sepulta la experiencia que encierra lo que pasó y no se consigue avance alguno.

Decía con razón el propio Marx que la humanidad sólo se planteaba los problemas que podía resolver. Por eso mismo, exigir que los humanos de una época determinada resolvieran problemas que ni siquiera podían plantearse, es una imbecilidad.

Ni siquiera la Iglesia se atrevió a condenar a todos aquellos que vivieron antes de la redención de Cristo. De hecho, como no sabía bien qué hacer con ellos porque no eran culpables de haber nacido antes, los mandó al limbo, que era un infierno, cierto, pero muy menor. No así los hijos sucedáneos del marxismo que, en vez de estudiar historia y economía, al menos, en el Museo Británico de Londres, aplican a todo las categorías que ellos mismos rumian en el presente.

Por ello tiene relevancia la confesión "machista" de Karl Marx. Es Marx quien afirmó en ella que le gustaban las mujeres débiles y los hombres fuertes, además de reconocer que el combate, la lucha, el enfrentamiento era su pasión. Por si fuera poco, su personaje preferido era la Gretchen (Margarita) del Fausto de Goethe que fue engañada, seducida y embarazada por el héroe. Súmese a ello que la pobre mató a su madre y a su hijo ilegítimo lo que explica que, al final, acabe siendo víctima de la locura y de la muerte. Todo un ejemplo para nuestro Ministerio de Igualdad.

Es prácticamente seguro que Marx no se confesó nunca, si por confesión entendemos la confesión católica. Primero, porque pertenecía a una familia judía. Segundo, porque su padre, Herschel Levi, se convirtió oportunamente al luteranismo liberal debido a que el hecho de que el abuelo de Karl hubiese sido rabino no era de buen ver, ya entonces, en la sociedad alemana. Luego se llamó Heinrich Marx. Y tercero, porque el joven filósofo devino ateo desde bien joven.

No es que la confesión sea una práctica exclusiva del catolicismo. Voltaire cuenta en su Diccionario Filosófico que "sólo el arrepentimiento puede purificar de las faltas cometidas, y para arrepentirse es indispensable confesarlas. La confesión es pues, casi tan antigua como la sociedad civil". Baste decir que confesiones privadas o públicas desde el imperio egipcio hasta ahora, en diferentes modalidades, o si se prefiere desde san Agustín a Marina Tsvietáieva pasando por Rousseau y Goethe, el ejercicio de las confesiones siempre ha estado bien presente.

Cierto es que los judíos también se confesaban, pero de maneras muy diferentes a la católica, en la que un sacerdote "administra" o intermedia la relación con Dios. En la más conocida, la del día del Yom Kippur, la expiación vale para las faltas cometidas contra Dios, pero las consumadas contra otros seres humanos, son éstos quienes tienen que perdonarlas.

Lutero no rechazó la confesión en sí, pero se opuso firmemente a la confesión católica en sus famosas 95 tesis de Wittemberg, por lo que podían suponer de adquisición de privilegios para el clero obediente a Roma. Por ello, Marx es muy probable, casi seguro, que no se confesó nunca de una manera religiosa.

Pero la época victoriana de Gran Bretaña, la época dorada de los juegos de salón, fue el tiempo en que Marx vivió precisamente en Londres. Hacia 1865 ya estaban de moda muchos juegos, desde los deportivos a los de salón para recrearse en familia. Uno de los juegos domésticos más famosos de las clases medias inglesas era el juego de las "confesiones". En él se trataba de que varias personas se sometieran a un cuestionario predeterminado e idéntico para todos y prometieran decir la verdad. Es decir, un "fair play" de la conciencia.

Fueron las hijas de Marx, Laura y Jenny, las que insistieron en que su padre jugara a las "confesiones" victorianas en 1860 y sus respuestas quedaron resguardadas en los papeles de Paul Lafargue, marido de Laura, porque ésta había manuscrito y conservado las respuestas de su padre. Así se explica en el libro Cómo era Carlos Marx, que recoge textos biográficos de personas que lo conocieron. También aparece en biografías como la de David McLellan (Nueva York,1974).

Con tal fin, presentaron a su padre, y luego a su amigo Friedrich Engels, el cuestionario con las mimas preguntas a las que debían responder sin mentir.

Marx respondió de este modo: