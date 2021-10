Una librería feminista retira los libros de Carmen Mola al descubrirse su verdadera identidad

Cordon Press

Muchos se han llevado las manos a la cabeza tras descubrirse que la nueva ganadora del Premio Planeta, Carmen Mola, es en realidad la unión de tres mentes masculinas: las de los guionistas Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz. Sobre todo los colectivos feministas. Pero que Mola no existía en realidad era un secreto a voces desde la publicación de su primera novela La novia gitana en 2018.

En aquella ocasión se especuló mucho sobre la verdadera identidad de Mola. Tal era su éxito que numerosas publicaciones querían entrevistarla pero ella nunca accedía. Lo cuenta Zenda Libros en este artículo publicado en 2018 en el que se dice textualmente que la escritora Rosa Montero ya sabía que "Carmen Mola es un tío" y que "en el mundillo de Barcelona ya se sabe quién es Carmen Mola".

De hecho, publican un extracto de una entrevista en el que preguntan a Mola "¿Por qué esconderse tras un seudónimo?". La respuesta no deja lugar a dudas: "En realidad, hay tantos motivos que no entiendo por qué otros autores no lo hacen. Para empezar, creo que lo importante es la novela, no quién la haya escrito. ¿Qué más da que sea una mujer guapa y alta o un señor feo y bajito? Mi interés era que la gente leyera la historia".

A pesar de esto, algunos sectores feministas han encumbrado a Mola a las más altas esferas del feminismo y ahora que ven cómo el castillo de naipes se desmorona han tenido que correr para borrar a Mola del mapa. Es el caso de la librería Mujeres y Compañía de Madrid que a través de sus redes sociales ha mostrado cómo devuelven los libros de Mola a la editorial.

Nuestra aportación al jastag Carmen Mola, pero Mola más que los señores no lo ocupen todo. #CarmenMola pic.twitter.com/XTu9kD1HAt — Mujeres & Compañía (@LibreFeminista) October 16, 2021

La librería, especializada en obras escritas por mujeres, ha publicado un vídeo que ya tiene miles de visitas en el que se puede ver cómo retiran los libros de Mola de las estanterías, los meten en cajas y les dicen adiós. "Nuestra aportación al jastag Carmen Mola, pero Mola más que los señores no lo ocupen todo", ha escrito en Twitter. Explican además que "de los libros registrados en España en 2018, mismo año en el que salió a la venta el primer libro de Mola, solo el 32% están escritos por mujeres".