Invectivas de un millenial desubicado (I)

Los aforismos que siguen, y los que se vayan publicando mes a mes, pertenecen al libro inédito Programa de mínimos. Llevan escritos varios años, aunque es ahora y no antes cuando me siento con ánimo de sacarlos a la plaza pública para solaz y polémica de ociosos y de los biempensantes de todos los partidos.

Están colocados sin orden ni concierto, con la única regla de que leídos unos a continuación de los otros no generen rimas internas o cacofonías. No ignora su autor que este género de literatura jibarizada no está hecho para leerse de corrido sino picoteando, yendo promiscuamente de flor en flor, como un mal novio o un peor marido. Mas justamente por eso, al autor le parece una pérdida de tiempo clasificarlos por temas o por cronologías que nada aportan: lo que se va a mezclar en el lienzo, ¿por qué no mezclarlo ya en la paleta?

Me despido rogando a quien leyere que a la hora de enjuiciarlos recuerde esta máxima de Karl Kraus: "Un aforismo nunca puede ser la verdad completa; puede ser una verdad a medias o una verdad y media". Vale.

-------------------------------------------------------------------