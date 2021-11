Don Marcelino y el poder de la lírica

El Brujo de Villahizán se quedó asombrado con la primera tesis de don Marcelino sobre la imposibilidad de escribir poesía mística sin conocimientos filosóficos y teológicos. Pero así es, querido Ángel, la poesía mística es para Menéndez Pelayo solo apta para seres encumbrados en altos conocimientos filosóficos y teológicos, hombres y mujeres que hayan convertido, dice el sabio de Santander, en sustancia propia un sistema completo sobre las relaciones entre Dios y el hombre. El asombro de mi amigo es una prueba de que los textos de Menéndez Pelayo no nos dejan indiferentes. Nos cambian nuestros modos de concebir el mundo. Elevan el nivel de nuestros diálogos. Don Marcelino nos zarandea y despierta de viejas creencias. La mística, la poesía mística española, nos revela su principal secreto a través de su prosa. La aportación de don Marcelino es sencilla: nadie crea que la mística española está al margen del razonamiento. De la filosofía.

La mística española es la expresión de una amplia y profunda cultura filosófica y teológica. Ahí está el texto de La poesía mística española para demostrarlo. Este famoso discurso es, además de telón de fondo y contexto para adentrarse en los estudios de la mística española, un paso necesario, casi imposible eludirlo, para comprender aún hoy un capítulo clave de la historia intelectual de España en el nacimiento de la modernidad (Renacimiento y la Reforma de la Contrarreforma). Menéndez Pelayo muestra que la cultura renacentista de España, especialmente la poesía mística, es una dimensión, momento, o sencillamente un trance de la cultura católica. Por este camino es innegable que la modernidad tiene su placenta nutricia en el cristianismo. Cabe pensar que la especificidad, o acaso la superioridad, de la poesía mística española respecto a otras tradiciones místicas, residiría en la alta cultura filosófica y teológica del intérprete o creador de tal poesía. A demostrar esa singularidad dedicó Menéndez Pelayo este discurso de entrada en la Academia de la Lengua, aún hoy vigente, en mi opinión, porque apenas ha sido cuestionado por la crítica filosófica contemporánea; al contrario, mientras más leo a comentaristas supuestamente críticos con don Marcelino, más grande y acertada me parecen algunas de sus ideas. (Quedan en poco las críticas a don Marcelino de Ortega, Bataillon, Valente, Ballesteros y Aranguren, por poner solo algunos ejemplos de autores interesados en la mística española).

Quizá la mística española representa una dimensión clave del cristianismo: la exaltación de la radical libertad de la persona humana en relación con la persona divina. Quizá la persistencia de los poetas místicos españoles en resaltar la universalidad de esa idea de libertad sea una seña de identidad indeleble de la cultura cristiana en la modernidad. Quizá sea esta noción de individuo desarrollada por nuestra mística la principal baza para integrar en su seno el resto de concepciones místicas. Sí, Menéndez Pelayo transforma con prosa excelsa mis pobres y balbuceantes "quizás" en una certeza:

"No basta la mera devoción y el bien intencionado fervor cristiano para producir maravillas de poesía mística, sino que el intérprete o creador de tal poesía ha de ser encumbrado filósofo y teólogo, o a lo menos teósofo, y hombre que posea y haya convertido en sustancia propia un sistema completo de relaciones entre el Criador y la la criatura. Por eso no dudo en afirmar que, además de ser rarísima flor la de tal poesía, no brota en ninguna literatura por su propia y espontánea virtud, sino después de una larga elaboración intelectual, y de muchas teorías y sistemas, y de mucha ciencia y libros en prosa (…). Los conceptos que sirven de materia a la poesía mística son de tan alta naturaleza y tan sintéticos y comprensivos, que en llegando a columbrarlos, entendimiento, y fantasía, y voluntad, y arte y ciencia se confunden y hacen una cosa misma, y el entendimiento da alas a la voluntad, y la voluntad enciende con su calor a la fantasía, y es llama de amor viva en el arte lo que es serena contemplación en la teología. Si separamos cosas inseparables, en vez de las odas de San Juan de la Cruz, tan gran teólogo como poeta, nos quedará el vacío y femenil sentimentalismo de los versos religiosos que ahora se componen".