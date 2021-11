La otra historia de España o qué se esconde tras el hombre del saco o los ratones coloraos

La Santa Compaña, los gamusinos o el hombre del saco son parte de la historia de España. Pero de otra historia de España. La de los mitos y leyendas que recorren la geografía de todo el país y que perduran desde hace siglos. En la mayoría de los casos gracias, únicamente, a la tradicional oral. Son historias que han pasado de padres a hijos, o de abuelos a nietos, o que se han contado al calor del fuego en un campamento de verano.

Es por ello que los niños vascos saben que si se encuentran de noche con un galtzagorri, un pequeño gnomo bienintencionado que solo quiere ayudar, le tendrán que encomendar rápidamente una tarea para que no les martillee la cabeza gritándoles hasta el infinito con su "¿y ahora qué?", pidiendo más cosas en las que ayudar. O lo más pequeños de Canarias que si se encuentran con un feroz Tibicena deben entregarle un sacrificio de comida.

A cualquier adulto jienense se le pondrán los pelos de punta si escucha canturrear en la oscuridad de la noche, en plena Sierra de Cazorla, la cancioncilla maldita que acompaña la zona desde hace casi un siglo. "Yo soy la Trangantía, hija del rey moro, quien me oiga cantar, no verá la luz del día, ni la noche de San Juan". La sabiduría popular dice que en ese caso hay que salir corriendo y no mirar atrás.

"Criaturas míticas de España, cuaderno de campo" es el libro que recopila la historia de hasta 41 personajes de este tipo de toda la geografía nacional, acompañados de una ilustración que intenta plasmar su representación gráfica más próxima a como la recogen las leyendas y los archivos historiográficos, cuando los hay. Un manual para que padres e hijos, abuelos y nietos, eviten que se pierda esta parte de la tradición y cultura popular patria.

Se trata, ni más de menos, que del último proyecto de Gestas de España, un equipo que trata desde hace años de recopilar algunos de los episodios más llamativos de la historia de nuestro país para convertirlos en libros que puedan ser disfrutados en familia, especialmente por el público más joven, sacando del olvido las proezas de personajes históricos como Blas de Lezo, Agustina de Aragón o Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.