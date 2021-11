Cayetana Álvarez de Toledo: "¿Solistas? Esto va de liderar y liderar es ser Isabel Diaz Ayuso"

Cayetana Álvarez de Toledo presenta su libro Políticamente indeseable y ha agradecido al presidente del PP, Pablo Casado, "por ofrecerme la oportunidad de presentarse por Barcelona y al grupo parlamentario porque me apoyaron en la convicción de que el Congreso no se cierra ni en tiempos de guerra". También ha hecho una defensa encendida de Isabel Díaz Ayuso: "Nos ha dado a todos esperanza en la Libertad".

Y se ha acordado de los solistas de Casado: "¿Solistas? Esto va de liderar y para liderar hay que exponerse, liderar es ser responsable, liderar es ser Isabel Diaz Ayuso".

Durante su discurso ha hablado de su paso por la política de la que ha dicho que ha "experimentado la felicidad incomparable de la política, lo reconozco en el libro. Sé que puedo ser feliz como periodista escribiendo una crónica sentada en un sucio bordillo en la frontera entre Colombia y Venezuela".

Pero de sus palabras se desprende su amor hacia este servicio público: "Que la política tiene una difícil relación con la libertad, que venero, reclamo y ejerzo. Pero la euforia de un mitin, la responsabilidad de que llegue el voto, el honor de merecerlo y el orgullo de servir a tu país no tienen parangón en ningún otro campo de la actividad humana. Y todo esto para un político es fuente de una felicidad inconmensurable, de una felicidad adulta porque lleva incorporadas vetas de amargura, sufrimiento y decepción. Y de una felicidad inconfesable en cuanto tiene de vanidad satisfecha".

Y también ha dejado algún recado, pero sin dar nombres: "Es verdad, luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable y después de este libro un poquito más. Pero cada capítulo de esta batalla contra la xenofobia, contra el apaciguamiento, contra el tacticismo, el victimismo y la sumisión, contra la moderación malentendida y la disciplina peor impuesta me han reafirmado en dos convicciones: no hay tarea más importante que la política y la política deseable sí es posible".